Mirai Day 1 Box Office: 'मिराई' को मिली दमदार ओपनिंग, वीकेंड में तोड़ेगी 'हनुमान' का रिकॉर्ड?
Mirai Box Office Collection: तेजा सज्जा की फिल्म मिराई को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली है। फिल्म की कहानी और इसमें एक्टर्स का काम दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब रहा है।
फिल्म हनुमान के जरिए दुनिया भर में धमाल मचा चुके साउथ के सुपरस्टार एक्टर तेजा सज्जा की नई फिल्म 'मिराई' बीते शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। पहले ही दिन इसे दमदार ओपनिंग मिली है और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को इसकी कमाई डबल डिजिट में रही। फिल्म हनुमान की तरह ही इस मूवी की कहानी में भी आध्यात्मिक टच के साथ सुपरहीरो फील डाला गया है। फिल्म एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाती है जिसे 9 ग्रंथों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इन 9 ग्रंथों की शक्ति से कोई भी इंसान अमर हो सकता है।
'मिराई' की पहले दिन की कुल कमाई
अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' का ओपनिंग डे कलेक्शन 12 करोड़ रुपये रहा है। फिल्म की कमाई के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में साझा किए हैं। फिल्म को बेंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद में काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। तेजा सज्जा के अलावा फिल्म में मंचू मनोज, जगपति बाबू, श्रिया सरन और जयराम ने अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए मूवी की स्टार कास्ट 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में भी पहुंची थी, यह एपिसोड आज 13 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा।
हिंदी वर्जन से हो रही शानदार कमाई
फिल्म की रेटिंग और रिव्यू की बात करें तो अभी तक इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को लेकर रिलीज से पहले बहुत ज्यादा हाइप नहीं बनाया गया था, लेकिन बावजूद इसके फिल्म का हिंदी वर्जन भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। रिलीज वाले दिन ही हिंदी शोज में 10% से ज्यादा ऑक्यूपेन्सी रही, जिसके वक्त के साथ माउथ पब्लिसिटी से बढ़ने की पूरी संभावना है। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो मिराई की दूसरे और तीसरे दिन की कमाई में लगातार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या यह हनुमान के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा।
