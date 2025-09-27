Box Office: जॉली-3 इस बड़े आंकड़े से बस थोड़ी दूर, जानिए 'मिराई' ने अब तक कमाए कितने करोड़
Box Office Collection: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर मिराई और जॉली एलएलबी 3 कमाई के मामले में लगातार आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी तक दोनों किस आंकड़े को छू चके हैं और किससे दूर है, चलिए जानते हैं।
बॉलीवुड फिल्मों के लिए अब बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। उन्हें हॉलीवुड के साथ-साथ साउथ की फिल्मों से भी मुकाबला करना पड़ता है। दर्शक भी अब सिर्फ फिल्म की फर्जी पब्लिसिटी और मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देते, बल्कि यह देखते हैं कि किस फिल्म में वाकई दम है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी 2 बड़ी फिल्में मौजूद हैं। पहली है अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3', और दूसरी है तेजा सज्जा की 'मिराई'। तो चलिए जानते हैं दोनों फिल्मों की अभी तक की कुल कमाई।
जॉली एलएलबी 4 बॉक्स ऑफिस
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में कुल 74 करोड़ रुपये कमा चुकी 'जॉली एलएलबी 4' ने बीते शुक्रवार को 4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस तरह फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 78 करोड़ रुपये हो चुकी है। यानि अब यह 100 करोड़ का आंकड़ा छूने से बस थोड़ी ही दूर है। बेंगलुरू, हैदराबाद और चेन्नई जैसी जगहों पर फिल्म को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। अक्षय कुमार की यह फिल्म जॉली सीरीज की पिछली दोनों ही फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि इसका कुल कलेक्शन कितना रहता है।
मिराई की 15वें दिन की कमाई
बात साउथ के सुपरस्टार एक्टर तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' की करें तो पहले हफ्ते में इसने 65 करोड़ 10 लाख रुपये कमाए थे, दूसरे हफ्ते में इसकी कुल कमाई 19 करोड़ 40 लाख रुपये रही। बीते शुक्रवार को इस फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई महज 57 लाख रुपये रही और इस तरह अभी तक यह मूवी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पर 85 करोड़ 7 लाख रुपये कमा चुकी है। फिल्म को सबसे दमदार रिएक्शन तेलुगू वर्जन से मिला है। लेकिन हिंदी में भी इसने अच्छी कमाई की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।