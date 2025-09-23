Box Office: सोमवार को 75% गिर गया इस फिल्म का बिजनेस, जॉली-3 पर भी मंडरा रहे संकट के बादल!
Box Office Collection: फिल्म कोई भी हो, मंडे टेस्ट पास कर पाना थोड़ा मुश्किल होता ही है। लेकिन अभी एक फिल्म ऐसी भी है जिसकी कमाई का ग्राफ सोमवार को करीब 75% नीचे आ गया।
साउथ के सुपरस्टार एक्टर तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' बॉक्स ऑफिस पर लगातार डटी हुई है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज के बाद इसे थोड़ी मुश्किल जरूर हुई है, लेकिन क्योंकि 'मिराई' की सबसे ज्यादा कमाई तेलुगू वर्जन से हो रही है, इसलिए उतना भी खास फर्क नहीं पड़ा है। ओपनिंग डे पर 13 करोड़ कमाने वाली 'मिराई' और पिछले शुक्रवार को ही रिलीज हुई 'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में कैसा है हाल? चलिए समझते हैं।
नीचे आया जॉली-3 का बिजनेस
'जॉली एलएलबी 3' का रिलीज डे बिजनेस महज 12.5 करोड़ रुपये रहा था, लेकिन फिर इसने शनिवार को 60% की और रविवार को 5% की ग्रोथ दिखाते हुए क्रमशः 20 और 21 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। सोमवार को कमाई का ग्राफ नीचे आया और इसने महज 5 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए। जॉली एलएलबी 3 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक की कुल कमाई 59 करोड़ रुपये हो चुकी है। उधर वक्त के साथ तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' की कमाई का ग्राफ भी वक्त के साथ काफी नीचे आ गया है।
मिराई की अभी तक की कमाई
रविवार की तुलना में सोमवार को 'मिराई' की कमाई में 74.83% की गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक की कुल कमाई 80.51 करोड़ रुपये हो चुकी है। रिलीज डेट पर 13 करोड़ रुपये कमाने वाली इस फिल्म ने महज एक हफ्ते में 65 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया था, लेकिन इसे सबसे क्रेजी रिस्पॉन्स साउथ से ही मिल रहा है। हिंदी वर्जन से भी ठीक-ठाक कमाई हो रही है, लेकिन जॉली एलएलबी-3 ने मिराई का खेल खराब करने में अहम भूमिका निभाई है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।