'ओ रोमियो' रिलीज होते ही मीरा ने लुटाया पति शाहिद कपूर पर प्यार, रोमांटिक तस्वीरें की शेयर

विशाल भारद्वाज की डायरेक्ट फिल्म 'ओ रोमियो' आज यानी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मूवी में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। पहली बार दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अब मीरा राजपूत ने 'ओ रोमियो' रिलीज के साथ ही पति संग कैंडिड तस्वीरें शेयर कर खूबसूरत नोट लिखा है।

मीरा ने शाहिद संग शेयर की कैंडिड तस्वीरें शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने शुक्रवार की सुबह अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति संग कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो कभी शाहिद का हाथ थामे लोगों की भीड़ में नजर आ रही हैं। तो कभी अपने पति की गोद में बैठकर उनकी बाहों में। इस दौरान मीरा नॉर्मल टी शर्ट और जींस में नजर आ रही हैं। वहीं, शाहिद कपूर व्हाइट टी शर्ट और मैचिंग पैंट कैरी की है। इन तस्वीरों में कपल बेहद ही खूबसूरत और रोमांटिक लग रहे हैं।

पति के लिए लिखा खूबसूरत नोट इन तस्वीरों के साथ मीरा कपूर ने एक बेहद खूबसूरत नोट लिखा है। मीरा ने कैप्शन में लिखा, 'मेरा रोमियो। जब वह पूछे "मैं हूं कि हूं नहीं?", तो याद रखना, तुम हो। और हो वही। जो बिना थके, अविश्वसनीय रूप से टैलेंटेड है, आंखें जो हजार शब्द बयां करती हैं, और एक दिल जो हमेशा ठीक करता है। क्योंकि जो तुम्हें थामे रखता है वह रोशनी है। किस्मत का बच्चा। चमकने का समय आ गया है। शानदार कहना कम है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है।'