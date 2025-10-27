मीरा राजपूत को ट्रोल बोल रहे पाखंडी, जानें किस बात पर शाहिद की बीवी पर लोगों का भड़का गुस्सा

संक्षेप: शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत दिवाली पर पटाखों से बढ़े प्रदूषण पर पोस्ट करके ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। लोग लिख रहे हैं कि खुद एसी, कार और जेट इस्तेमाल करने वालों के मुंह से यह अच्छा नहीं लगता।

पटाखों के खिलाफ बोलने पर एक्टर्स अक्सर ट्रोल के निशान पर रहते हैं। इस बार मीरा राजपूत का इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। मीरा ने दिवाली के दूसरे दिन प्रदूषण और AQI पर एक पोस्ट लिखा था। अब इस पर लोग उन्हें एसी और लग्जरी गाड़ियां ना चलाने की सीख दे रहे हैं।

क्या बोली पब्लिक मीरा राजपूत वैसे कॉन्ट्रोवर्सीज से दूर रहती हैं। अब पटाखे जलाने के खिलाफ पोस्ट लिखा जिस पर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है। Reddit पर मीरा का पोस्ट शेयर किया गया है। इस पर मिले-जुले रिएक्शंस हैं। एक ने लिखा है, वह गलत नहीं बोल रही लेकिन इसको गालियां पड़ेंगी। एक और ने लिखा है, दीवाली से दिक्कत है लेकिन दूसरे इवेंट्स से नहीं? खासकर क्रिकेट, जीत पर लोग खुशी मनाने लगते हैं। न्यू इयर पर भी। एक ने लिखा है, जो लोग खुद प्राइवेट जेट से चलते हैं उनका ऐसा कहना है पाखंडीपन है। एक और ने लिखा है, जानवरों की खाल से बने महंगे बैग रखती हैं। एक कमेंट है, मीरा खुद लग्जरी गाड़ियों से घूमती हैं, इतनी फिक्र है तो उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। एक और ने हाई-फाई लाइफस्टाइल और एसी पर भी कमेंट किया है।