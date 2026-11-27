Mimi Chakraborty Marriage: मिमी चक्रवर्ती ने रचाई शादी, छिपाया पति का चेहरा, जानें कौन हैं सिद्धार्थ दत्ता
Mimi Chakraborty Marriage Photo: एक्ट्रेस और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने 26 नवंबर को सिद्धार्थ दत्ता से शादी रचाई है। उन्होंने इस समारोह की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं।
बंगाली एक्ट्रेस और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने गुरुवार, 26 नवंबर को कोलकाता में सिद्धार्थ दत्ता से शादी कर ली है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में मिमी ने अपने पति की झलक तो दिखाई है, लेकिन किसी भी तस्वीर में पति का चेहरा पूरा नहीं दिखाया है।
मिमी ने शुरू किया जीवन का नया चैप्टर
मिमी और सिद्धार्थ ने रजिस्टर मैरिज की। मिमी ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें से पहली तस्वीर में मिमी और उनके पति हाथ में अंगूठी पकड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में मिमी के पति सिद्धार्थ साइन करते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में मिमी सिद्धार्थ को सगाई की अंगूठी पहनाती नजर आ रही हैं। पांचवी तस्वीर में मिमी अपने पति को गले लगाते नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने दिल वाले इमोजी बनाए हैं।
मिमी ने शेयर की शादी की तस्वीरें
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये एक निजी समारोह था जिसमें कपल के परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। शादी का समारोह मिमी चक्रवर्ती के कोलकाता वाले घर में हुआ। इस खास दिन के लिए मिमी चक्रवर्ती ने गोल्डन रंग की साड़ी पहनी। वहीं, सिद्धार्थ व्हाइट रंग के परिधान में नजर आए।
कौन हैं मिमी के पति सिद्धार्थ दत्ता?
सिद्धार्थ दत्ता की बात करें तो वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। सिद्धार्थ मर्चेंट नेवी में अधिकारी हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है। सिद्धार्थ दत्ता ने अपनी इंस्टा बायो में लिखा है- Engineer, Sailor, Traveller! सिद्धार्थ के इंस्टा पर 883 फॉलोअर्स हैं। वहीं, वो 790 को फॉलो करते हैं। ndtvprofit.com के मुताबिक, मिमी और सिद्धार्थ की मुलाकात एक करीबी दोस्त के जरिए हुई थी। उस मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया।
दिसंबर में पारंपरिक रीति-रिवाजों से होगी शादी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रजिस्टर शादी के बाद दिसंबर की शुरुआत में कलिम्पोंग में कपल की पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी होगी। इस समारोह में मेहंदी और हल्दी जैसे कार्यक्रम भी होंगे।
2019 में मिमी ने लड़ा था चुनाव
मिमी चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने साल 2012 में बापी बारी जा से अपने बंगाली सिनेमा के करियर की शुरुआत की थी। वहीं, साल 2008 में उन्होंने चैंपियन नाम के शो से अपना टीवी डेब्यू किया था। मिमी मिस इंडिया की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाने के बाद मिमी ने साल 2019 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिमी ने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर जाधवपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता था। हालांकि, साल 2024 में मिमी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना