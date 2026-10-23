मीका सिंह ने दलेर मेहंदी के लिए दांव पर लगाया अपना करियर, जानिए दोनों के बीच क्या है रिश्ता?
Mika Singh Daler Mehndi: उत्तराखंड विवाद के बाद मीका सिंह ने दलेर मेहंदी का समर्थन किया। जानिए दोनों के बीच क्या रिश्ता है? इनके तीसरे भाई के बारे में जानते हैं आप?
उत्तराखंड में हुए विवाद के बाद सिंगर मीका सिंह अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। इसके साथ ही मीका ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। मीका ने कहा, 'अगर आपने कभी दलेर मेहंदी को शराब पीते देख लिया, तो मैं गाना छोड़ दूंगा।' मीका के इस बयान के बाद दलेर मेहंदी के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों के बीच क्या रिश्ता है? आइए आपको बताते हैं।
सगे भाई हैं दलेर मेहंदी और मीका सिंह
आपको बता दें कि दलेर मेहंदी और मीका सिंह सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के साथी नहीं, बल्कि सगे भाई हैं। दलेर मेहंदी उम्र में मीका सिंह से करीब 10 साल बड़े हैं। दलेर मेहंदी का जन्म साल 1967 में हुआ था, जबकि मीका सिंह का जन्म 1977 में हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीका सिंह का असली नाम अमरीक सिंह है।
दलेर मेहंदी के साथ की थी मीका ने अपने करियर की शुरुआत
मीका सिंह ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत बड़े भाई दलेर मेहंदी के साथ ही की थी। शुरुआती दिनों में वह दलेर मेहंदी के म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा थे और गिटार बजाया करते थे। इसके बाद मीका ने अपना सोलो करियर शुरू किया। धीरे-धीरे उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में भी कई हिट गाने दिए।
दोनों भाइयों के सरनेम अलग क्यों हैं?
अब सवाल उठता है कि जब दोनों सगे भाई हैं, तो इनके सरनेम अलग क्यों हैं? दरअसल, दलेर मेहंदी का असली नाम दलेर सिंह है। उन्होंने मशहूर गजल गायक परवेज मेहंदी के प्रति सम्मान जताने के लिए अपने नाम के साथ 'मेहंदी' जोड़ लिया था। वहीं, उनके छोटे भाई अमरीक सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में मीका सिंह के नाम से अपनी पहचान बनाई।
मीका और दलेर के बड़े भाई
दलेर मेहंदी और मीका सिंह के एक और भाई थे, जिनका नाम समशेर सिंह था। वह भी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और अक्सर दलेर मेहंदी की टीम के साथ काम करते थे। इसके अलावा वह रियलिटी टीवी शो 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' में जज भी रह चुके थे। हालांकि, 9 अक्टूबर 2017 को उनका निधन हो गया था।
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर में कुंजापुरी मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में दलेर मेहंदी परफॉर्म करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मंच पर आए और दलेर मेहंदी पर नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने कहा, ‘इतने पैसे देकर हमने आपको बुलाया है। आप बेवकूफ बना रहे हैं हमें। बोला तो जा नहीं रहा, गाना क्या गाओगे?’
इतना ही नहीं, मंत्री ने दलेर मेहंदी पर लाइव गाने की बजाय लिप-सिंक करने और शराब के नशे में होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम के लिए दलेर मेहंदी को 35 लाख रुपये का पूरा भुगतान एडवांस में किया गया था। इसी विवाद के बाद मीका सिंह अपने बड़े भाई के समर्थन में सामने आए। उन्होंने मंत्री के आरोपों पर नाराजगी जताई और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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