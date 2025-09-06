बिपाशा की वेब सीरीज प्रोड्यूस करना सबसे बड़ी गलती; मीका सिंह बोले- रोल्स रॉयस खरीद लेता

भारतीय सिंगर और रैपर मीका सिंह ने एक सीरीज प्रोड्यूस की थी। इस सीरीज में बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर नजर आए थे। हालांकि, मीका सिंह ने उसे अपनी गलती माना। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा वो रोल्स रॉयस खरीद लेते हैं।

सिंगर और रैपर मीका सिंह ने बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की एक वेब सीरीज प्रोड्यूस की थी। इस मिनी वेब सीरीज का नाम था डेंजर्स। इस सीरीज पर काम करते वक्त मीका सिंह बिपाशा बसु से नाराज हो गए थे। अब मीका सिंह ने कहा कि वो सीरीज प्रोड्यूस करना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने वो प्रोड्यूस नहीं की थी तो वो एक रोल्स रॉयस खरीद सकते थे।

सीरीज प्रोड्यूस करने को बताया सबसे बड़ी गलती Galatta India से खास बातचीत में बिपाशा बसु ने कहा, "बॉलीवुड में कोई भी जिसके पास पैसे हैं वो प्रॉपर्टी में पैसे लगाएं। वरना, प्रोड्यूसर को बनकर आप अपना ही जहाज डुबा लेंगे। मैंने अपनी फेवरेट हिरोइन बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के साथ 14 करोड़ में एक फिल्म बनाई। अगर मैंने वो फिल्म नहीं बनाई होती, तो मैंने एक नई रोल्स रॉयस खरीद ली होती। वो बेहतर होता अपने पैसों में आग लगाने से। तो अब, जब भी मुझे पैसे मिलते हैं, मैं सीधा प्रॉपर्टी में लगाता हूं या गाड़ी में, नहीं तो आप अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे।"

खुद को बताया अच्छा प्रोड्यूसर अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए मीका सिंह ने कहा, "प्रोड्यूसर के तौर पर मैंने बड़ी स्टार कास्ट के साथ एक अच्छी फिल्म बनाई। जाहिर है, बिपाशा बसु एक बड़ा नाम हैं। तो मैं एक नया-नया प्रोड्यूसर अगर बड़े सितारों को कास्ट कर सकता हूं और फिल्म बना सकता हूं, ये दिखाता है मैं एक अच्छा प्रोड्यूसर हूं।"

मीका बोले- बहुत नुकसान हुआ मीका सिंह ने आगे कहा, "हमने लंदन में 50 दिन तक शूट किया। हमारे डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने कहानी लिखी थी। भूषण पटेल जिन्होंने अलोन डायरेक्ट की थी, वो भी इसमें थे। अलोन को रिलीज हुए पांच साल हो गए थे, मैंने सोचा करण सिंह ग्रोवर ने अगर मेरी फिल्म करने को हां कहा है तो ये अच्छी बात है। वो एक अच्छे दिखने वाले लड़के हैं और उनकी फिल्म हेट स्टोरी 3 सुपरहिट थी, तो वो मेरे साथ काम करने को मान गए थे। पर मुझे नहीं पता कि कैसे बीच में बिपाशा आ गईं या उनके बीच किस तरह का तालमेल था, लेकिन इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ।”