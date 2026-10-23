मीका सिंह बोले- मैंने दलेर मेहंदी को कॉल किया, वो बच्चों की तरह रोने लगे, मैं सुबोध उनियाल को…
मीका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जब उन्होंने दलेर मेहंदी को कॉल किया तब वह फोन पर रोने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह सुबोध उनियाल को कभी माफ नहीं करेंगे।
गायक मीका सिंह ने दलेर मेहंदी और सुबोध उनियाल के विवाद पर एक प्रेस काॅन्फ्रेंस की। आज हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “मैं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, पंजाब के लोगों और दलेर पाजी के सभी फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सपोर्ट दिखाया, जिसमें पाजी को डांटा गया था। दलेर पाजी से किसी ने उस तरह से बात की, ये देखकर बहुत बुरा लगा…क्योंकि आजकल किसी को सबके सामने डांटना—चाहे स्कूल हो या कॉलेज—खराब माना जाता है। यहां तक कि मेरे 23 साल के संघर्ष के दौरान भी मुझे कभी किसी ने इस तरह नहीं डांटा। बस बचपन में एक बार शादी में मेहमानों के आने से पहले खाना खा लेने पर मुझे डांट पड़ी थी, जो कि मेरी ही गलती थी।”
‘मैंने पाजी को फोन किया, तो वे भावुक होकर रो पड़े’ - मीका सिंह
मीका ने आगे कहा, "समस्या यह है कि ऐसा मेरे भाई के साथ हुआ, जो पूरी तरह से बेकसूर हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं क्या करता, अगर मैं लगातार वीडियो बयान देता रहता, तो लोग कहते कि मैं बस यही करता रहता हूं। फिर भी, मैंने अच्छे से सोच-समझकर रात में एक वीडियो रिकॉर्ड किया। अगले दिन जब मैंने पाजी को फोन किया, तो वे भावुक होकर रो पड़े। वैसे भी, मैं थोड़ा सीधा-सादा हूं और कई बार उन्हें किसी भी बात के लिए हां कह देने पर डांट भी देता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वे एक बच्चे की तरह रोने लगे...।"
‘पुष्कर सिंह धामी ने सुबोध उनियाल की तरफ से माफी मांगी’- मीका सिंह
मीका बोले, "आज सुबह ही मेरी बात मेरे बड़े भाई, अच्छे दोस्त और बेहद सम्माननीय व्यक्ति, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से हुई। जब भी मैं देहरादून जाता हूं, वे बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं और बहुत ही जमीन से जुड़े इंसान हैं। उन्होंने दलेर पाजी और मुझसे बहुत ही विनम्रता और शालीनता से बात की। उन्होंने मंत्री जी की तरफ से माफी मांगी, हालांकि मैंने उनसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी कोई गलती ही नहीं थी।"
‘मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा’ - मीका सिंह
मीका ने कहा, "मंत्री जी की वजह से दलेर जी की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, वह गलत है। उन्होंने मंच पर दलेर जी पर शराब के नशे में होने और खड़े न हो पाने का झूठा आरोप लगाया, जिसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा... दलेर जी ने एक दोस्त के नाते मदद की; वे अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद बिस्तर से उठे और डेढ़ घंटे तक परफॉर्म किया। ऐसी स्थितियों में दोस्त अक्सर बिना किसी हिचकिचाहट के एक-दूसरे का साथ देते हैं। दलेर जी ने बिना किसी पहले से रिकॉर्ड किए गए ट्रैक का सहारा लिए पूरी लाइव परफॉरमेंस दी, जिससे दर्शक खुश हो गए। यह पूरी तरह से उनकी गलती है, और वे जानते हैं कि उन्हें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। शायद वे सीधे तौर पर इसका सामना नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि मामला और बढ़े... मैं फिर भी सुबोध जी से यही कहूंगा कि अगर उनसे गलती हुई है, तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। वे दलेर जी से बात कर सकते हैं और कह सकते हैं, 'भाई, मुझसे गलती हो गई। ऐसा हो जाता है।'"
क्या है पूरा मामला?
रविवार रात उत्तराखंड के नई टिहरी में ऐतिहासिक 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' की सांस्कृतिक संध्या के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया। इस कार्यक्रम में पंजाबी गायक दलेर मेहंदी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। कार्यक्रम के दौरान, कैबिनेट मंत्री और नरेंद्र नगर के विधायक सुबोध उनियाल मंच पर आए और गायक की परफॉरमेंस पर अपनी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने दलेर मेहंदी पर शराब के नशे में होने का इल्जाम भी लगाया। जब इस घटना का एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया आया तो विवाद खड़ा हो गया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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