Mika Singh Own 99 Houses Says Zameen Dhokha Nahi Deti मीका सिंह हैं 99 घर के मालिक, बोले- जमीन धोखा नहीं देती, लोग मुझे गाली देते हैं, लेकिन…
बॉलीवुड

मीका सिंह हैं 99 घर के मालिक, बोले- जमीन धोखा नहीं देती, लोग मुझे गाली देते हैं, लेकिन…

मीका सिंह का कहना है कि वह सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। उनके 99 घर और एक फार्म है जो कि 100 एकड़ का है। उन्होंने बाकी सिंगर्स को भी सलाह दी कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करें।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 12:03 PM
मीका सिंह बॉलीवुड के पॉपुलर और अमीर सिंगर्स में से एक हैं। मीका के 99 घर हैं और एक है 100 एकड़ फार्म। मीका फाइनेंशियल प्लानिंग काफी अच्छे से करते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। एक इंटरव्यू में मीका ने बताया था कि उनका 99वां घर गौरी खान ने डिजाइन किया था। अब मीका ने बाकी सिंगर्स को भी सलाह दी है कि अपना पैसा ध्यान से इन्वेस्ट करें।

अपने सभी घर पर बोले

गलाटा इंडिया से बात करते हुए मीका ने कहा, 'मैंने 99 घर बनाए हैं जिसमें कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े और कुछ बहुत महंगे और कुछ गांव में हैं। यह नहीं देखा जाता कि घर कितने छोटे हैं या बड़े हैं बल्कि यह देखा जाता है कि कितने घर हैं आपके पास। कई लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे गाली देते हैं। कहते हैं कि यह पागल है, शादी भी नहीं की, कौन ये सब देखेगा?'

किसान के बच्चे सिर्फ जमीन खरीदते हैं

मीका ने आगे कहा, 'हम किसान के बच्चे हैं। हमें यह नहीं पता पैसों का क्या करें, कहां खर्च करें। हमें सिर्फ एक बात पता है कि आपको लैंडलॉर्ड होना चाहिए। दादा जी हमेशा कहते थे कि जमीन कभी आपको धोखा नहीं देती।'

मीका ने कहा कि भले ही उनकी पब्लिक इमेज ऐसी लगती है कि वह पैसे खर्च करते हैं लग्जरी आइटम में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी हम बचाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। आप चाहते हैं मीका सिंह 20 लड़कियों के साथ डांस करे और पैसे उन पर खर्च करे तब आप एंजॉय करेंगे।

मीका ने आगे कहा, 'मैं ही नहीं हूं जो अमीर और स्पेशल हूं। इंडस्ट्री में कई सिंगर्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है। वो बेचारे बस गुच्ची-वुच्ची पहनते रहते हैं। वह बिना वजह के चार्टेड प्लेन में जाना चाहते हैं। आप काफी पैसे बचा सकते हैं। सेविंग्स जरूरी है। पैसे खर्च करें, लेकिन उसके पूरा ना खत्म करें।'

