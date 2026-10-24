'वो बेचारे बिस्तर से उठकर...', मीका सिंह का दावा, सुनंदा शर्मा ने लास्ट मिनट शो कैंसिल किया, दलेर मेहंदी ने संभाला
उत्तराखंड विवाद के बीच, गायक मीका सिंह अपने भाई और गायक दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए हैं। मीका ही नहीं, बल्कि कई सेलेब्स दलेर के समर्थन में उतरे और कहा कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं।
पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी में कुंजापुरी मेले में लाइव शो के दौरान गायक दलेर मेहंदी और मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुए विवाद रह तरफ खबरों में बना हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने नवरात्रि के कार्यक्रम में शराब पीकर स्टेज शो करने का आरोप लगाया था। कार्यक्रम से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल मच गया। वहीं, उत्तराखंड विवाद के बीच, गायक मीका सिंह अपने भाई और गायक दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए हैं। मीका ही नहीं, बल्कि कई सेलेब्स दलेर के समर्थन में उतरे और कहा कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं। इसी बीच अब एक बार फिर से मंत्री ने इस पूरे मामले पर फिर से अपना रिएक्शन दिया है।
सुनंदा शर्मा को करना था परफॉर्म
इस विवाद के बीच जहां कई हस्तियों ने दलेर मेहंदी का समर्थन किया है, वहीं अब उनके भाई मीका सिंह उन्हें पूरा सपोर्ट करते दिख रहे हैं। मीका सिंह ने खुलासा किया कि इस इवेंट में असल में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा को परफॉर्म करना था, लेकिन उन्होंने शो से एक दिन पहले ही अपना परफॉरमेंस रद्द कर दिया, जिसके बाद दलेर मेहंदी ने उनकी जगह ली। शुक्रवार शाम, 23 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मीका ने कहा, 'उन्होंने सुनंदा शर्मा को बुक किया था, उन्हें एक दिन पहले ही शो कैंसल कर दिया। मुझे लगता है कि उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी; उनको भी बुखार हो सकता है, तबीयत खराब भी।'
'वो अपने बिस्तर से उठे और शो पर चले गए'
मीका सिंह ने आगे बताया कि दोस्ती का मतलब अक्सर जरूरत के समय किसी के साथ रहना होता है, तब भी जब कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा हो। उन्होंने कहा कि कभी-कभी, बस मदद की पेशकश करना या किसी दोस्त के लिए मौजूद रहना ही काफी होता है। उन्होंने आगे बताया कि दोस्ती का मतलब अक्सर जरूरत के समय किसी के साथ खड़े रहना होता है, भले ही आपकी अपनी तबीयत ठीक न हो। उन्होंने कहा कि कभी-कभी, बस मदद की पेशकश करना या किसी दोस्त के लिए वहां मौजूद रहना ही काफी होता है। मीका ने कहा, 'वो बेचारे (दलेर) मान गए, अपने बिस्तर से उठ गए और शो पे चले गए। कोई भी आप वीडियो देखोगे, लोग एंजॉय कर रहे हैं।'
उत्तराखंड के सीएम ने दलेर मेहंदी विवाद पर माफी मांगी है
प्रदर्शन के दौरान दलेर के लिप-सिंक करने के दावों पर मीका ने कहा, 'लाइव शो था, कोई सीडी नहीं थी। आज कल लोग सीडी में ही गाते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि वो खराब लोग हैं। कल्चर है, फैंस आते हैं, अपने स्टार को देखने के लिए, और वो एन्जॉय करते हैं।' इस बीच मीका ने यह भी दावा किया कि दलेर मेहंदी पर लगे आरोपों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक सुबोध उनियाल की ओर से उनसे माफी मांगी थी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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