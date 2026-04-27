माइकल जैक्सन की बायोपिक ने 4 दिन में कमा डाले 16 करोड़, जानें ‘धुरंधर 2’ और ‘भूत बंगला’ का कलेक्शन

माइकल जैक्सन की बायोपिक ने 4 दिन में कमा डाले 16 करोड़, जानें ‘धुरंधर 2’ और ‘भूत बंगला’ का कलेक्शन
Box Office Report: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त तीन फिल्में- ‘माइकल’, ‘भूत बंगला’ और ‘धुरंधर 2’ लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। आइए आपको इन तीनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं।
‘किंग ऑफ पॉप’ माइकल जैक्सन की बायोपिक ‘माइकल' को रिलीज हुए चार दिन (डे 0 से डे 3 तक) हो गए हैं। ओपनिंग वीकेंड पर जाफर जैक्सन की फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से ठीक-ठाक कमाई की है। वहीं ‘धुरंधर’ पिछले 40 दिनों (डे 1 से डे 39 तक) से और ‘भूत बंगला’ 11 दिनों (डे 0 से डे 10 तक) से लोगों का मनोरंजन कर रही है। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम आपको रियल लाइफ पर बेस्ड ‘माइकल’, हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ और स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ का अब तक का कलेक्शन बताने वाले हैं। (ये भी पढ़ें: ओटीटी पर इस हफ्ते आ रही है ये हॉरर कॉमेडी फिल्म, IMDb रेटिंग 8.8, जानें क्यों कर रही है ट्रेंड)
माइकल
‘माइकल’ को फिल्म क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यूज मिले हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने डे 3 पर 5.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं चार दिनों (डे 0 से डे 3 तक) में फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से नेट 16 करोड़ और ग्रॉस 19.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यहां देखिए फिल्म का डे वाइज कलेक्शन। (ये भी पढ़ें: कौन थे माइकल जैक्सन?)
- डे 0 : 1.70 करोड़ रुपये
- डे 1 : 3.70 करोड़ रुपये
- डे 2 : 5.10 करोड़ रुपये
- डे 3 : 5.50 करोड़ रुपये
- कुल कमाई - 16 करोड़ रुपये
‘धुरंधर 2’ डे 39 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने डे 39 (26 अप्रैल) पर 3.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1,130.59 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से फिल्म ने 1,777.52 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। बता दें, लाइव हिन्दुस्तान ने ‘धुरंधर 2’ ने 3.5 स्टार्स दिए हैं। (ये भी पढ़ें: Dhurandar 2 Review: धुरंधर-2 की जितनी हाइप है, क्या सच में फिल्म भी उतनी ही धांसू है? पढ़िए रिव्यू)
‘भूत बंगला’ डे 10 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ को लाइव हिन्दुस्तान ने 3.5 स्टार्स दिए हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘भूत बंगला’ ने डे 10 पर 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 113.40 करोड़ रुपये तक जा पहुंची है। ‘भूत बंगला’ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने 179.48 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। (ये भी पढ़ें: Bhooth Bangla Review: ‘भूत बंगला’ कैसी है, फिल्म में हॉरर है या नहीं, ‘भूल भुलैया’ जैसी तो नहीं?)
टेबल से समझिए
|फिल्म
|26 अप्रैल का कलेक्शन
|कुल कमाई
|माइकल
|5.50 करोड़ रुपये
|16 करोड़ रुपये
|भूत बंगला
|12.50 करोड़ रुपये
|113.40 करोड़ रुपये
|धुरंधर 2
|3.40 करोड़ रुपये
|1,130.59 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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