मेट्रो इन दिनों OTT पर होने जा रही रिलीज, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये रोमांटिक फिल्म

मेट्रो इन दिनों जुलाई के महीने में रिलीज हुई थी। अगर आप इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे तो अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। अनुराग बसु की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

अनुराग बसु की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मेट्रो इन दिनों 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। अगर आप ये फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं तो अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर जैसे सितारे नजर आए थे।

कब और कहां रिलीज होगी मेट्रो इन दिनों मेट्रो इन दिनों 29 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने भारत में 55.16 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में इस फिल्म ने करीब 65.08 करोड़ की कमाई की थी।

फिल्म में नजर आए थे ये कलाकार इस फिल्म को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, अली फजल, पंकज त्रिपाठी, फातिमा सना शेख और कोंकोणा सेन शर्मा नजर आई थीं। कोंकणा सेन शर्मा लाइफ इन अ मेट्रो का भी हिस्सा थीं।