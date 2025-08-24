Metro in Dino OTT Release Date When and Where to watch anurag basu romantic drama film netflix मेट्रो इन दिनों OTT पर होने जा रही रिलीज, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये रोमांटिक फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
मेट्रो इन दिनों जुलाई के महीने में रिलीज हुई थी। अगर आप इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे तो अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। अनुराग बसु की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 04:53 PM
अनुराग बसु की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मेट्रो इन दिनों 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। अगर आप ये फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं तो अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर जैसे सितारे नजर आए थे।

कब और कहां रिलीज होगी मेट्रो इन दिनों

मेट्रो इन दिनों 29 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने भारत में 55.16 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में इस फिल्म ने करीब 65.08 करोड़ की कमाई की थी।

फिल्म में नजर आए थे ये कलाकार

इस फिल्म को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, अली फजल, पंकज त्रिपाठी, फातिमा सना शेख और कोंकोणा सेन शर्मा नजर आई थीं। कोंकणा सेन शर्मा लाइफ इन अ मेट्रो का भी हिस्सा थीं।

मेट्रो इन दिनों फिल्म का प्लॉट

इस फिल्म में चार ऐसे कपल्स की कहानी दिखाई है जो प्यार की अलग-अलग स्टेज में हैं। सभी कपल्स की अलग-अलग स्ट्रगल दिखाई गई है। मेट्रो इन दिनों साल 2007 में आई फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो का सीक्वल है। अगर आपको लाइफ इन ए मेट्रो पसंद आई थी तो आपको अनुराग बसु की ये फिल्म भी नजर आएगी।

