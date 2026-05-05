Met Gala 2026: सोने की साड़ी और असली हीरों का ब्लाउज, 1200 घंटे में बना ईशा अंबानी का आउटफिट
Met Gala 2026: ईशा अंबानी का मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट से लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईशा अंबानी के इस लुक को तैयार करने के लिए 50 कारीगरों में 1200 घंटों तक मेहनत की।
साल 2026 के मेट गाला इवेंट से ईशा अंबानी का लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ईशा अंबानी गोल्ड की गाड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर पहुंचीं जिसे उन्होंने असली हीरों के ब्लाउज के साथ कैरी किया था। ईशा अंबानी का यह आउटफिट हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। एक्ट्रेस के आउटफिट में जहां भारतीय परंपरा की झलक थी तो वहीं मॉर्डन टच भी था। साड़ी पर हाथ से की गई खूबसूरत पेन्टिंग और कढ़ाई साफ देखी जा सकती थी। इस साड़ी को कारीगरों ने शुद्ध सोने के धागों से खासतौर पर बुना था और कुदरती पैटर्न्स को इस तरह उभारा था कि ये अलग ही झलक रहे थे।
मां के जूलरी कलेक्शन से निकाले अनूठे हीरे
मेट गाला 2026 में रेड कार्पेट पर ईशा अंबानी अपनी मां नीता अंबानी के जूलरी कलेक्शन से लिए गए असली हीरों और बारीक जरी से सजे ब्लाउज में थीं। एक मोगरा हेयरपीस से उन्होंने अपने लुक को कॉम्पलिमेंट किया था। उन्होंने अपनी कमर पर सुबोध गुप्ता द्वारा बनाए गए मैंगो आर्टिफैक्ट को हैंगिंग दी थी, जो इस लुक को एक अलग ही अटेंशन दिला रही थी। ईशा अंबानी का यह लुक उनकी रॉयल फैमिली के साथ-साथ यह भी दिखाता था कि वह किस तरह जमीन और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं।
1800 कैरेट से ज्यादा के हीरों का हुआ यूज
बात ईशा अंबानी के आउटफिट में इस्तेमाल किए गए हीरों की करें तो इसमें 1800 कैरेट से भी ज्यादा के हीरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ईशा के ब्लाउज को पन्ना, पोल्की और कुंदन से सजाया गया है। ऐसे तमाम कीमती और बेहद खूबसूरत नगीनों को इस आउटफिट में बहुत ध्यान से जड़ा गया है। ईशा के इस आउटफिट को तैयार करने के लिए 50 से ज्यादा कारीगरों ने 1200 घंटे तक काम किया। ईशा अंबानी ने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि भारत को भी रेड कार्पेट पर इस आउटफिट के साथ रिप्रेजेंट किया।
सबसे कमाल का है लुक का आखिरी हिस्सा
लुक के आखिरी और सबसे कमाल के हिस्से की बात करें तो आप तस्वीरों में राल से बना एक मूर्तिकलानुमा केप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरों में ईशा अंबानी इस केप को अपने सिर के ऊपर और इर्द-गिर्द लपेटे नजर आ रही हैं। यह केप उनके लुक को एक अलग ही चार्म देता है और उनके चारों तरफ एक आभा जैसा प्रभाव पैदा करता है। सोशल मीडिया पर ईशा अबानी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं और कमेंट सेक्शन में लोग इसके बारे में बातें करते नजर आ रहे हैं। आपको ईशा अंबानी का यह लुक कैसा लगा?
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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