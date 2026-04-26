टॉप 5 एक्टर्स जिन्होंने दीं सबसे ज्यादा 100 करोड़ वाली फिल्में, 20 फिल्मों के साथ पहले नंबर पर ये हीरो

अक्षय कुमार की भूत बंगला ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का मार्क पार कर लिया है। इसी के साथ अक्षय कुमार के खाते में एक और 100 करोड़ क्लब वाली फिल्म आ गई है। आइए जानते हैं भारत के वो 5 एक्टर्स जिनके खाते में हैं सबसे ज्यादा 100 करोड़ फिल्म्स।

साल 2008 में रिलीज हुई आमिर खान की गजनी पहली फिल्म थी जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई की थी। इसी के साथ फिल्म ने 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की। इसके बाद कई फिल्में रिलीज हुईं जिन्होंने 100 करोड़ क्लब में अपनी जगह बनाई। केवल 10 दिन में अक्षय कुमार की भूत बंगला ने 100 करोड़ क्लब में अपनी जगह बना ली है। इसी के साथ अक्षय कुमार एक और 100 करोड़ वाली फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो टॉप 5 एक्टर्स जिनके पास हैं सबसे ज्यादा 100 करोड़ वाली फिल्में।

अक्षय कुमार लिस्ट में पहला नाम खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का है। भूत बंगला (10 दिन में 113.40 करोड़) के साथ, अक्षय कुमार भारत के पहले ऐसे एक्टर बन गए हैं जिनके 20 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। अक्षय कुमार ने 100 करोड़ क्लब में अपनी जगह हाउसफुल 2 से बनाई थी। हाउसफुल 2 साल 2012 में रिलीज हुई थी।

100 करोड़ के क्लब में अक्षय कुमार की ये फिल्में boxofficeindia.com के मुताबिक, हाउसफुल 2 ने भारत में 111.79 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। राउडी राठौर (2012) ने भारत में 131.21 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। हॉलीडे (2014) ने 112.44 करोड़ की कमाई की थी। एयरलिफ्ट (2016) ने 123.46 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। हाउसफुल 3 (2016) ने भारत में 108.07 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। रुस्तम (2016) ने 124.45 करोड़ की कमाई की थी। जॉली एलएलबी 2 (2017) 107.77 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। टॉयलेट एक प्रेम कथा (2017) ने 132.07 करोड़ की कमाई की थी। गोल्ड (2018) ने 102.01 करोड़ की कमाई की थी। 2.0 (2018) 185.89 करोड़, केसरी (2019) ने 151.87 करोड़ से ज्यादा, मिशन मंगल (2019) 192.67 करोड़, हाउसफुल 4 (2019) ने 205.60 करोड़ से ज्यादा की कमाई, गुड न्यूज (2019) ने 196.33 करोड़ से ज्यादा, सूर्यवंशी ने 195.51 करोड़, ओएमजी 2 (2023) ने 150 करोड़, स्काई फोर्स (2025) ने 134.93 करोड़, हाउसफुल 5 (2025) ने 198.41 करोड़ और जॉली एलएलबी 3 (2025) ने 100.85 करोड़ की कमाई की थी।

सलमान खान लिस्ट में दूसरे नंबर पर सलमान खान का नाम है। सलमान खान के खाते में 18 ऐसी फिल्में हैं जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। लिस्ट में साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान (2015), सुल्तान (2016), टाइगर 3 (2023), किक (2014), भारत (2019), प्रेम रत्न धन पायो (2015), एक था टाइगर (2012), रेस 3 (2018), दबंग 2 (2012), बॉडीगार्ड (2011), दबंग 3 (2019), दबंग (2010), रेडी (2011), ट्यूबलाइट (2017), किसी का भाई किसी की जान (2023), जय हो (2014) और सिकंदर (2025) जैसी फिल्में शामिल हैं।

अजय देवगन लिस्ट में तीसरे नंबर पर अजय देवगन का नाम है। उनके खाते में 16 ऐसी फिल्में हैं जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। इस लिस्ट में तानाजी: द अनसंग वॉरियर (2020), दृश्यम 2 (2020), गोलमाल अगेन (2017), सिंघम अगेन (2024), टोटल धमाल (2019), शैतान (2024), सिंघम रिटर्न्स (2014), गोलमाल 3 (2010), सन ऑफ सरदार (2012), रेड (2018), दे दे प्यार दे (2019), बोल बच्चन (2012), रेड 2 (2025), सिंघम (2011), शिवाय (2016) और गंगूबाई काठियावाड़ी (2022) शामिल हैं।

शाहरुख खान लिस्ट में चौथे नंबर शाहरुख खान का है। शाहरुख की 10 ऐसी फिल्में हैं जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। इस लिस्ट में जवान (2023), पठान (2023), चेन्नई एक्सप्रेस (2013), डंकी (2023), हैप्पी न्यू ईयर (2014), रईस (2017), दिलवाले (2015), रा.वन (2011), जब तक है जान (2012) और डॉन 2 (2011) शामिल हैं।