बेहद खूबसूरत हैं अमिताभ बच्चन की सालियां, बॉलीवुड के ये एक्टर हैं जया बच्चन के जीजा

जया की शादी बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन से हुई है। जया के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जया बच्चन की बहनों के बारे में जानते हैं। उनकी दोनों बहने लाइमलाइट से दूर रहती हैं।

Feb 02, 2026 02:45 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस जया बच्चन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। जया ने न सिर्फ फिल्मों बल्कि राजनीति में भी खुद को साबित किया। अपने करियर में जया ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जया की शादी बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन से हुई है। जया के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जया बच्चन की बहनों के बारे में जानते हैं। उनकी दोनों बहने लाइमलाइट से दूर रहती हैं। तो चलिए बताते हैं उनकी बहनों के बारे में?

जया हैं तीन बहने

जया बच्चन तीन बहने हैं। जया बच्चन की छोटी बहन का नाम रीता भादुड़ी और दूसरी बहन का नाम नीता भादुड़ी है। जया की दोनों बहनें लाइमलाइट से दूर रहती हैं। उनकी एक बहन भोपाल में तो एक मुंबई में ही रहती हैं। जया की दोनों ही बहने उनकी तरह ही बेहद खूबसूरत हैं।

जया की बहनें

ये एक्टर है जया के जीजा

जय बच्चन की छोटी रीता वर्मा के पति बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। दरसअल, रीता ने एक्टर राजीव वर्मा से शादी की है। राजीव भले ही फिल्मों में मेन लीड में नजर नहीं आए हों लेकिन वो हमेशा ही अपने दमदार साइड रोल के चलते दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते रहे हैं। यही नहीं सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मैंने प्यार किया' में राजीव ने उनके पिता का रोल निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया। वहीं, रीता थिएटर आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कई नाटकों में अपनी अदायगी दिखाई हैं।

रीता वर्मा राजीव वर्मा

रीता के हैं दो बच्चे

बता दें कि राजीव और रीता वर्मा भोपाल में रहते हैं। कपल के दो बेटे हैं शिलादित्य वर्मा और तथागत वर्मा। शिलादित्य आर्टिस्ट है तो तथागत सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी हैं।

एडवरटाइजिंग प्रोफेशनल

अब बात करते हैं जया बच्चन की सबसे छोटी बहन नीता की। बता दें कि नीता के बारे में लोग कम ही जानते हैं। रिपोर्ट की मानें तो नीता ने हावर्ड रॉस से शादी की है। कपल का एक बेटा कुणाल रॉस है, जो पेशे से एडवरटाइजिंग प्रोफेशनल हैं।

कुणाल की शादी एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम से हुई

ये एक्ट्रेस है नीता की बहू

नीता रॉस के बेटे कुणाल की शादी एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम से हुई हैं। 2015 में कपल की शादी गोवा में बंगाली रीति-रिवाज से हुई थी, जिसमें बच्चन फैमिली भी शामिल हुई थी। आपको बता दें कि तिलोत्तमा वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज 2 में अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं।

Jaya Bachchan Amitabh Bachchan

