बेहद खूबसूरत हैं अमिताभ बच्चन की सालियां, बॉलीवुड के ये एक्टर हैं जया बच्चन के जीजा

बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस जया बच्चन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। जया ने न सिर्फ फिल्मों बल्कि राजनीति में भी खुद को साबित किया। अपने करियर में जया ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जया की शादी बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन से हुई है। जया के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जया बच्चन की बहनों के बारे में जानते हैं। उनकी दोनों बहने लाइमलाइट से दूर रहती हैं। तो चलिए बताते हैं उनकी बहनों के बारे में?

जया हैं तीन बहने जया बच्चन तीन बहने हैं। जया बच्चन की छोटी बहन का नाम रीता भादुड़ी और दूसरी बहन का नाम नीता भादुड़ी है। जया की दोनों बहनें लाइमलाइट से दूर रहती हैं। उनकी एक बहन भोपाल में तो एक मुंबई में ही रहती हैं। जया की दोनों ही बहने उनकी तरह ही बेहद खूबसूरत हैं।

ये एक्टर है जया के जीजा जय बच्चन की छोटी रीता वर्मा के पति बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। दरसअल, रीता ने एक्टर राजीव वर्मा से शादी की है। राजीव भले ही फिल्मों में मेन लीड में नजर नहीं आए हों लेकिन वो हमेशा ही अपने दमदार साइड रोल के चलते दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते रहे हैं। यही नहीं सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मैंने प्यार किया' में राजीव ने उनके पिता का रोल निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया। वहीं, रीता थिएटर आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कई नाटकों में अपनी अदायगी दिखाई हैं।

रीता के हैं दो बच्चे बता दें कि राजीव और रीता वर्मा भोपाल में रहते हैं। कपल के दो बेटे हैं शिलादित्य वर्मा और तथागत वर्मा। शिलादित्य आर्टिस्ट है तो तथागत सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी हैं।

एडवरटाइजिंग प्रोफेशनल अब बात करते हैं जया बच्चन की सबसे छोटी बहन नीता की। बता दें कि नीता के बारे में लोग कम ही जानते हैं। रिपोर्ट की मानें तो नीता ने हावर्ड रॉस से शादी की है। कपल का एक बेटा कुणाल रॉस है, जो पेशे से एडवरटाइजिंग प्रोफेशनल हैं।