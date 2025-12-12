संजय लीला भंसाली संग किया काम, फिर छोड़ी फिल्में, जानें कौन हैं अक्षय के सौतेले भाई?

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMeet Dhurandhar Actor Akshaye Khanna Half Brother Sakshi Khanna He Choose Father Vinod Khanna Path After spirituality
 विनोद खन्ना के बेटे यानी अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के बारे में तो सभी जानते हैं। दोनों लंबे समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक और भाई भी है जिसका नाम साक्षी खन्ना है?  

Dec 12, 2025 01:04 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। 'छावा' के बाद अक्षय ने फिर से अपनी धुआंधार एक्टिंग से हर किसी को शॉक्ड कर दिया है। 'धुरंधर' में कई सीन ऐसे रहे, जिसमें अक्षय, रणवीर सिंह पर भी भारी पड़ते नजर आए। विनोद खन्ना के बेटे यानी अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के बारे में तो सभी जानते हैं। दोनों लंबे समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक और भाई भी है जिसका नाम साक्षी खन्ना है? आइए उनके बारे में सब कुछ बताते हैं।

कौन हैं अक्षय खन्ना के सौतेले भाई साक्षी?

बता दें कि दिवंगत दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना ने दो शादी की थी। उन्होंने दूसरी शादी कविता खन्ना से की थी और साक्षी खन्ना, विनोद और कविता के बेटे हैं। साक्षी का जन्म 12 मई, 1991 को मुंबई में हुआ था। यही नहीं साक्षी भी अपने पापा और भाई की तरह एक्टिंग के क्षेत्र में आए, लेकिन उन्होंने वो सफलता नहीं हासिल नहीं, जो वो चाहते थे। इसके बाद साक्षी ने आध्यात्मिकता में भी इंट्रेस्ट दिखाया। बता दें कि । उनकी एक बहन भी हैं, श्रद्धा खन्ना।

ऐसा रहा फिल्मी करियर

रिपोर्ट की मानें तो संजय लीला भंसाली की 'बाजीराव मस्तानी' और मिलन लूथरिया की 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा' जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। उन्होंने कई शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया।

स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुआ झुकाव

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वह मिलन लूथरिया की फिल्म से डेब्यू करने वाले थे; हालांकि, वह बन नहीं पाई। उस समय, फिल्ममेकर ने कहा था, 'साक्षी बहुत टैलेंटेड हैं, और रोल कॉम्प्लेक्स है। इसलिए अगले कुछ महीनों में उन्हें बहुत सारा होमवर्क करना होगा।' एक्टर ने हमेशा कमर्शियल सिनेमा के मुकाबले इंडी सिनेमा में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। साक्षी ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। फिर वह स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, जहां दुनिया को लेकर उनका नजरिया बदल गया। हालांकि, उन्होंने हमेशा लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया। बता दें कि सोशल मीडिया पर, साक्षी के 14K से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

