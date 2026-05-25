माधुरी को देती थीं टक्कर, शादी के बाद छोड़ा बॉलीवुड, अब बोलीं- छोटा रोल भी चलेगा
'हीरो', 'घातक' और 'दामिनी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली एक्ट्रेस 30 साल के बाद दोबारा एक्टिंग करना चाहती हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर ये बात कही है।
90 के दशक की वो 'दामिनी' जिसकी एक आवाज पर पूरा सिनेमाहॉल तालियों से गूंज उठता था वो आज कमबैक के लिए तरस रही हैं। जी हां, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो अपनी खूबसूरती, दमदार अदाकारी और लाजवाब क्लासिकल डांस से माधुरी दीक्षित को कड़ी टक्कर देती थीं। अभी भी नहीं समझे? इस एक्ट्रेस का नाम मीनाक्षी शेषाद्रि है।
पोस्ट किया वीडियो
मीनाक्षी ने आज (25 मई) सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा किया और फिल्म मेकर्स के सामने काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने साफ किया कि उन्हें लीड रोल की जिद नहीं है, कोई छोटा रोल, लेकिन दमदार रोल भी रहेगा तो वह वो करने के लिए तैयार हैं।
30 साल बाद वापस लौटीं मुंबई
मीनाक्षी शेषाद्रि ने कहा, ‘मैं आप सभी के प्यार, हौसले और लगातार मिल रहे सपोर्ट के लिए तहेदिल से धन्यवाद देती हूं। 30 साल के एक लंबे सफर के बाद मैं अपनी मुंबई वापस आ गई हूं। एक बार फिर, पूरी उम्मीद, जुनून और पॉजिटिव सोच के साथ मैं मनोरंजन की दुनिया में कदम रख रही हूं।’
रोल बड़ा हो या छोटा, दमदार होना चाहिए
आज के बदले हुए सिनेमा और ओटीटी के दौर में मीनाक्षी खुद को नए चैलेंज देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा, ‘चाहे लीड रोल हो, सपोर्टिंग रोल हो या फिर कोई छोटा सा रोल, मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि वो किरदार दमदार होना चाहिए। फिल्में हों या ओटीटी शो, मैं ऐसे रोल निभाना चाहती हूं, जो मुझे एक कलाकार के रूप में चुनौती दें।’
आज ऐसी दिखती हैं मीनाक्षी
‘मैं किसी को कुछ साबित करने नहीं आई हूं’
उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां किसी को कुछ साबित करने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ अपने परिवार के प्यार और हौसले के साथ वही कर रही हूं, जिससे मुझे सच में खुशी मिलती है। अपने सभी चाहने वालों से मेरी बस यही गुजारिश है कि आप मुझे इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहें। आपका भरोसा और आशीर्वाद मुझे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।’
मीनाक्षी के करियर के बारे में
एक समय था जब मीनाक्षी शेषाद्रि भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक थीं। अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले, मीनाक्षी ने 17 साल की उम्र में 'मिस इंडिया' का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी, तेलुगू और तमिल सिनेमा में अपनी दमदार अदाकारी की छाप छोड़ी। हालांकि, साल 1996 में आई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'घातक' की अपार सफलता के बाद, उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति के साथ मुंबई तक छोड़ दिया था। वह अमेरिका में ग्लैमर की दुनिया से दूर रहकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही थीं और 'चेरिश डांस स्कूल' चला रही थीं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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