मीना कुमारी की बायोपिक की स्क्रिप्ट तैयार; डायरी के 2000 पन्नों से ली गई कहानी
मीना कुमारी की बायोपिक पर लंबे समय से काम चल रहा है। अब फिल्म मेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया है कि स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है बस कास्ट फाइनल होना बाकी है।
मीना कुमारी की बायोपिक के काफी समय से चर्चे हैं। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इससे जुड़ी डिटेल बढ़ाकर लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है। इसका टाइटल कमाल और मीना होगा। इंट्रेस्टिंग बात है कि यह बॉलीवुड की दूसरी बायोपिक्स से अलग होगी। वजह यह है कि फिल्म का रिफ्रेंस मीना कुमारी और कमाल अमरोही के असली लवलेटर्स से लिया गया है।
2000 डायरी के पेज
सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने मिड-डे से बातचीत में बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। वो भी मीना कुमारी और कमाल अमरोही के लव लेटर्स से। उन्होंने बताया, 'खुशकिस्मती से हमारे पास उनके हाथ से लिखे लव लेटर्स और डायरीज थे। यह फिल्म उनके 500 लेटर्स और 2000 डायरी के नोट्स पर बेस्ड है। उन्होंने हमें अपने शब्दों में ही बता दिया कि क्या लिखना है।'
पूरी हो चुकी है स्क्रिप्ट
सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि स्क्रिप्ट तैयार है और अब कास्ट फाइनल करने की तैयारी चल रही है। वह बोले, 'हमने स्क्रिप्टिंग खत्म कर ली है। अब कास्टिंग पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि साल के आखिर तक इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी।'
कौन होंगे एक्टर्स?
मीना कुमारी के रोल में कौन होगा, इस पर कई कयास चल रहे हैं। इनमें कियारा आडवाणी का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि डायरेक्टर का कुछ और कहना है। सिद्धार्थ ने बताया, 'जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक कुछ भी पक्का नहीं। बिजनस ऐसे ही चलता है। यह सिर्फ एक्टर ही नहीं पूरी कॉस्ट पर भी लागू होता है।'
क्या होगी कहानी
मेकर्स ने रिवील नहीं किया लेकिन चर्चा है कि फिल्म कमाल अमरोही और मीना के 1950 से लेकर 1970 के बीच की कहानी होगी। इसमें मीना की ट्रैजिक लव स्टोरी और कमाल अमरोही के साथ उनके उलझे रिश्ते को दिखाया जाएगा। बता दें कि सिद्धार्थ जिन लेटर्स और नोट्स का जिक्र कर रहे हैं, वे उर्दू भाषा में हैं। इनको पहले हिंदी या इंग्लिश में बदलवाना पड़ा। रिपोर्ट्स हैं कि इसमें पाकीजा के अनरिलीज्ड सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। बता दें कि मीना कुमारी का निधन महज 38 साल की उम्र में हो गया था। वह 1972 में पाकीजा रिलीज होने के सिर्फ एक महीने बाद गुजर गई थीं।
शराब की लत ने ली जान
मीना कुमारी अकेलेपन और डिप्रेशन से परेशान थीं। शराब की लत ने उनका लिवर खराब कर दिया था। डॉक्टर की सख्त मनाही के बाद भी वह छिपकर शराब पीती रहीं। आखिरकार लिवर सिरोसिस ने उनकी जान ले ली।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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