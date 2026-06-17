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मीना कुमारी को इसलिए मारे गए थे 31 बार थप्पड़, खूब रोई थीं एक्ट्रेस, डायरेक्टर ने लिया बेईजज्ती का बदला

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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मीना कुमारी से जुड़ा एक थप्पड़ का किस्सा है। एक फिल्म की डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के हीरो से मीना कुमारी को 31 बार थप्पड़ मरवाए थे। ये सीन फिल्म में नहीं था लेकिन एक्ट्रेस से बदला लेने के लिए ऐसा किया गया था।

मीना कुमारी को इसलिए मारे गए थे 31 बार थप्पड़, खूब रोई थीं एक्ट्रेस, डायरेक्टर ने लिया बेईजज्ती का बदला

बॉलीवुड एक्ट्रेस मीना कुमारी 50 और 60 के दशक की सबसे सफल एक्ट्रेसेज में से एक थी। इस समय तक उनकी कई फिल्में रिलीज हो चुकी थी और बड़े फिल्ममेकर्स उनके साथ काम करने का इंतजार करते थे। उस दौर में फिल्ममेकर्स भी उनकी कला की इज्जत करते, एक्ट्रेस कई बड़े हीरो पर भी भारी पड़ती थीं। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर-डायरेक्टर ने मीना कुमारी के साथ बदतमीजी कर दी। मीना को इस बदतमीजी का जवाब देना भारी पड़ गया क्योंकि उसके बाद उन्हें 31 बार थप्पड़ खाने पड़े।

डायरेक्टर ने की थी बदतमीजी

मीना कुमारी को एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म मिली। एक्ट्रेस शिद्दत से फिल्म की शूटिंग कर रही थी। लेकिन एक दिन डायरेक्टर ने मीना कुमारी के साथ लंच करने का प्लान बनाया। एक बड़ी सी लंच टेबल लगाई गई। इस दौरान डायरेक्टर ने मीना कुमारी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर मीना के पैर पर पैर रख कर बैठ गया। उनके हाथ पकड़ लिए। मीना ने पहले तो अपनी नामंजूरी दी। लेकिन जब बात बढ़ती दिखी तो उन्होंने जवाब में थप्पड़ मर दिया। मीना इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी थीं इसलिए इसे छोड़ नहीं सकती थीं। ऐसे में वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए सेट पर आती रही। ,मीना से बदला लेने के लिए डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में बड़ा बदलाव कर दिया और एक ऐसा सीन जोड़ दिया जिसे करने के बाद मीना खूब रोई थीं।

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मीना कुमारी

मीना कुमारी को 31 बार मारे गए थे थप्पड़

डायरेक्टर ने मीना से अपना बदला लेने के लिए फिल्म में एक थप्पड़ वाला सीन जोड़ दिया। इस सीन में लीड हीरो मीना को थप्पड़ मारता है। ये सीन शूट हुआ और एक्टर ने मीना को थप्पड़ मार दिया। लेकिन डायरेक्टर ने इस सीन को कन्फर्म नहीं किया और रिटेक करने को कहा। ये थप्पड़ वाला सीन फिर शूट हुआ। ये सीन 31 बार रिटेक हुआ और हीरो ने मीना कुमारी को 31 बार थप्पड़ जड़े। इसके बाद मीना कुमारी के गाल लाल हो गए थे। मीना अपने मेकअप रूम में गई और घंटों रोती रहीं। ऐसे में डायरेक्टर ने मीना कुमारी से अपना बदला लिया था।

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एक और थप्पड़ का किस्सा

बता दें, ऐसा एक किस्सा ये भी है जब उनके पति कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर अली ने मीना कुमारी को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। ये विवाद गीतकार गुलजार के उनके मेकअप रूम में जाने को लेकर हुआ था। इस थप्पड़ के बाद मीना कुमारी और कमाल का रिश्ता टूट गया था।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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