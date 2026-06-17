मीना कुमारी को इसलिए मारे गए थे 31 बार थप्पड़, खूब रोई थीं एक्ट्रेस, डायरेक्टर ने लिया बेईजज्ती का बदला

मीना कुमारी को इसलिए मारे गए थे 31 बार थप्पड़, खूब रोई थीं एक्ट्रेस, डायरेक्टर ने लिया बेईजज्ती का बदला
मीना कुमारी से जुड़ा एक थप्पड़ का किस्सा है। एक फिल्म की डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के हीरो से मीना कुमारी को 31 बार थप्पड़ मरवाए थे। ये सीन फिल्म में नहीं था लेकिन एक्ट्रेस से बदला लेने के लिए ऐसा किया गया था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस मीना कुमारी 50 और 60 के दशक की सबसे सफल एक्ट्रेसेज में से एक थी। इस समय तक उनकी कई फिल्में रिलीज हो चुकी थी और बड़े फिल्ममेकर्स उनके साथ काम करने का इंतजार करते थे। उस दौर में फिल्ममेकर्स भी उनकी कला की इज्जत करते, एक्ट्रेस कई बड़े हीरो पर भी भारी पड़ती थीं। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर-डायरेक्टर ने मीना कुमारी के साथ बदतमीजी कर दी। मीना को इस बदतमीजी का जवाब देना भारी पड़ गया क्योंकि उसके बाद उन्हें 31 बार थप्पड़ खाने पड़े।
डायरेक्टर ने की थी बदतमीजी
मीना कुमारी को एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म मिली। एक्ट्रेस शिद्दत से फिल्म की शूटिंग कर रही थी। लेकिन एक दिन डायरेक्टर ने मीना कुमारी के साथ लंच करने का प्लान बनाया। एक बड़ी सी लंच टेबल लगाई गई। इस दौरान डायरेक्टर ने मीना कुमारी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर मीना के पैर पर पैर रख कर बैठ गया। उनके हाथ पकड़ लिए। मीना ने पहले तो अपनी नामंजूरी दी। लेकिन जब बात बढ़ती दिखी तो उन्होंने जवाब में थप्पड़ मर दिया। मीना इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी थीं इसलिए इसे छोड़ नहीं सकती थीं। ऐसे में वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए सेट पर आती रही। ,मीना से बदला लेने के लिए डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में बड़ा बदलाव कर दिया और एक ऐसा सीन जोड़ दिया जिसे करने के बाद मीना खूब रोई थीं।
मीना कुमारी को 31 बार मारे गए थे थप्पड़
डायरेक्टर ने मीना से अपना बदला लेने के लिए फिल्म में एक थप्पड़ वाला सीन जोड़ दिया। इस सीन में लीड हीरो मीना को थप्पड़ मारता है। ये सीन शूट हुआ और एक्टर ने मीना को थप्पड़ मार दिया। लेकिन डायरेक्टर ने इस सीन को कन्फर्म नहीं किया और रिटेक करने को कहा। ये थप्पड़ वाला सीन फिर शूट हुआ। ये सीन 31 बार रिटेक हुआ और हीरो ने मीना कुमारी को 31 बार थप्पड़ जड़े। इसके बाद मीना कुमारी के गाल लाल हो गए थे। मीना अपने मेकअप रूम में गई और घंटों रोती रहीं। ऐसे में डायरेक्टर ने मीना कुमारी से अपना बदला लिया था।
एक और थप्पड़ का किस्सा
बता दें, ऐसा एक किस्सा ये भी है जब उनके पति कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर अली ने मीना कुमारी को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। ये विवाद गीतकार गुलजार के उनके मेकअप रूम में जाने को लेकर हुआ था। इस थप्पड़ के बाद मीना कुमारी और कमाल का रिश्ता टूट गया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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