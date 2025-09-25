Meat Lover Dharmendra Turns Vegetarian For Hema Malini Daughter Esha Deol Says My Mom Can Not Handle Smell Of Non Veg नॉन वेज के शौकीन धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के लिए बन जाते हैं वेजिटेरियन; ईशा बोलीं- मां को नहीं..., Bollywood Hindi News - Hindustan
नॉन वेज के शौकीन धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के लिए बन जाते हैं वेजिटेरियन; ईशा बोलीं- मां को नहीं...

धर्मेंद्र को नॉन वेज खाना काफी पसंद है, लेकिन जब वह हेमा मालिनी के साथ होते हैं तो वेजिटेरियन बन जाते हैं। हेमा मालिनी ने भी अब अपने फूड डायट में कोई बदलाव किए हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:30 PM
ईशा देओल मल्टी कल्चर फैमिली से हैं। उनके पापा धर्मेंद्र पंजाबी और मां साउथ इंडियन हैं। जब बात उनके खाने की आती है तो वह मां की साइड ज्यादा हैं। ईशा का कहना है कि उन्हें साउथ इंडियन खाना पसंद है और उनकी दोनों बेटी को भी यह अच्छा लगता है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ईशा ने बताया कि उनके पापा जो मीट खाना पसंद करते हैं, वह जब हेमा के साथ रहते हैं तो वेजिटेरियन बन जाते हैं।

हेमा को बर्दाश्त नहीं नॉन वेज स्मेल

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए ईशा ने कहा, 'मेरे पापा मेरी मां के च्वाइस की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी वह उनके साथ होते हैं, वह वेजिटेरियन बन जाते हैं। वहीं अगर जब वह नॉन वेज खाना खाते हैं तो फिर वह दूसरे कमरे में जाते हैं क्योंकि उनकी मां नॉन वेज के खाने की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं।'

हेमा ने किए खाने की हैबिट्स में बदलाव

ईशा ने आगे बताया कि उनकी मां हेमा ने भी अपने खाने की हैबिट्स में कुछ बदलान किए हैं। उन्होंने कहा कि आज कल खाने और डायलट्स को लेकर दुनिया में काफी अवेयरनेस है। अब हेमा ग्लुटन फ्री खाना खाते हैं।

प्रोफेशनल लाइफ

ईशा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ अजय देवगन थे और इसके अलावा वह हंटर टूटेगा नहीं में भी नजर आई थीं सुनील शेट्टी के साथ।

ईशा अब अपना कमबैक करने वाली हैं जिसे विक्रम भट्ट डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में इश्वक सिंह भी होंगे।

