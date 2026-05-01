May OTT Release: मई महीने में ओटीटी पर आ रही हैं 10 फिल्में-सीरीज, लिस्ट देख बना लें वीकेंड का प्लान
Upcoming Movies and Series: मई 2026 का महीना ओटीटी प्रेमियों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है। इस महीने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और सोनी लिव जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सस्पेंस, ड्रामा और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा।
May 2026 OTT Release: साल 2026 का मई महीना सीक्वल और नए ओरिजिनल कंटेंट से भरा हुआ है। जहां एक तरफ प्रियंका चोपड़ा जॉनस 'सिटाडल' के साथ अपनी जासूसी दुनिया में वापस लौट रही हैं। वहीं 'अंदेखी' जैसी देसी क्राइम थ्रिलर सीरीज भी अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी है। इसके अलावा, कई अन्य फिल्में और सीरीज भी आपको मनोरंजन करने ओटीटी पर आ रही हैं। यहां देखिए पूरी लिस्ट।
1. अनदेखी सीजन 4
ओटीटी: सोनी लिव
एक्टर्स: हर्ष छाया, सूर्य शर्मा, अंकुर राठी
रिलीज डेट: 1 मई
फिल्म/सीरीज: सीरीज
जॉनर: क्राइम
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2. सिटाडेल 2
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
एक्टर्स: प्रियंका चोपड़ा जॉनर
रिलीज डेट: 6 मई
फिल्म/सीरीज: सीरीज
जॉनर: एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर
3. लुक्खे
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
एक्टर्स: राशी खन्ना और पलक तिवारी
रिलीज डेट: 8 मई
फिल्म/सीरीज: सीरीज
जॉनर: एक्शन ड्रामा
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4. ग्लोरी
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
एक्टर्स: दिव्येंदु, जन्नत जुबैर और पुलकित सम्राट
रिलीज डेट: 1 मई
फिल्म/सीरीज: सीरीज
जॉनर: क्राइम, स्पोर्ट्स ड्रामा, थ्रिलर
5. जैक रयान: घोस्ट वॉर
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
एक्टर्स: जॉन क्रॉसिंस्की, सिएना मिलर, खालिद लैथ
रिलीज डेट: 20 मई
फिल्म/सीरीज: फिल्म
जॉनर: एक्शन, थ्रिलर
6. स्पाइडर-नोयर
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
एक्टर्स: निकोलस केज, लैमोर्न मॉरिस, अब्राहम पॉपुला
रिलीज डेट: 27 मई
फिल्म/सीरीज: सीरीज
जॉनर: एक्शन
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7. द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड
ओटीटी: जी5
एक्टर्स: उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा, अदिति भाटिया
रिलीज डेट: 1 मई
फिल्म/सीरीज: फिल्म
जॉनर: ड्रामा, थ्रिलर
8. सपने वर्सेज एवरीवन 2
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
एक्टर्स: अंबरीश वर्मा, परमवीर चीमा, विजयंत कोहली
रिलीज डेट: 1 मई
फिल्म/सीरीज: सीरीज
जॉनर: साइकोलॉजिकल ड्रामा
(ये भी पढ़ें: साउथ की क्राइम कॉमेडी फिल्म, IMDb रेटिंग 9.6, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है रिलीज)
9. राकासा
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
एक्टर्स: संगीत शोभन, वेन्नेला किशोर, आशीष विद्यार्थी
रिलीज डेट: 1 मई
फिल्म/सीरीज: फिल्म
जॉनर: फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी
10. कर्तव्य
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
एक्टर्स: सैफ अली खान
रिलीज डेट: 15 मई
फिल्म/सीरीज: फिल्म
जॉनर: क्राइम ड्रामा
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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