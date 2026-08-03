'रामायण' में साई पल्लवी की ट्रोलिंग पर बोलीं 'सीता' दीपिका चिखलिया, मुझे पूरा यकीन है कि…
Ramayana Sai Pallavi Trolling: ‘रामायण’ में साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। जब से फिल्म का ट्रेलर आया है तब से लोग साई पल्लवी को ट्रोल कर रहे हैं। अब इस पर दीपिका चिखलिया ने रिएक्ट किया है।
नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभा रहीं साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। कई लोग उन्हें इस किरदार में स्वीकार करने में झिझक रहे हैं और उनकी तुलना 80 के दशक के चर्चित टीवी शो 'रामायण' की दिग्गज अदाकारा दीपिका चिखलिया से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारी सीता ऐसी नहीं, बल्कि दीपिका चिखलिया जैसी थीं। अब इस पर दीपिका चिखलिया का बयान आया है।
अपनी और साई पल्लवी की तुलना पर क्या बोलीं दीपिका चिखलिया?
दीपिका चिखलिया ने कहा, 'ये लोगों का प्यार है। असल में लोगों के जेहन में अरुण गोविल (भगवान राम), सुनील लहरी (लक्ष्मण) और मैं (माता सीता) इतने गहरे बस चुके हैं कि वे किसी और को इस रूप में आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। मैं समझ सकती हूं कि अभी लोग साई पल्लवी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब फिल्म रिलीज होगी, तो लोग उन्हें माता सीता के रूप में जरूर अपना लेंगे।'
क्यों ट्रोल हो रही हैं रकुल प्रीत सिंह?
रकुल प्रीत सिंह ने नितेश तिवारी की 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार निभाया है। लेकिन उनका जो लुक दिखाया गया है वो लोगों को काफी मॉर्डन लग रहा है। लाेग कह रहे हैं कि ये त्रेता युग के हिसाब से मेल नहीं खाता, बल्कि ये 2026 के फैशन जैसा लगता है। इस पर रकुल ने कहा कि उनका लुक पूरी तरह किताबों में दिए गए वर्णन पर आधारित है।
कब आएगी ‘रामायण’?
‘रामायण’ का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में साई पल्लवी और रकुल प्रीत सिंह के अलावा रणबीर कपूर (भगवान राम), यश (रावण), अरुण गोविल (राजा दशरथ) और लारा दत्ता (कैकेयी) का लुक देखने को मिला है। बता दें, रामायण दो पार्ट्स में आएगी। इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर आएगा। वहीं इसका दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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