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'रामायण' में साई पल्लवी की ट्रोलिंग पर बोलीं 'सीता' दीपिका चिखलिया, मुझे पूरा यकीन है कि…

By Vartika Tolani
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Ramayana Sai Pallavi Trolling: ‘रामायण’ में साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। जब से फिल्म का ट्रेलर आया है तब से लोग साई पल्लवी को ट्रोल कर रहे हैं। अब इस पर दीपिका चिखलिया ने रिएक्ट किया है।

Dipika Chikhalia on Sai pallavi being Sita in Ramayana movie
दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी के माता सीता बनने पर क्या कहा

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभा रहीं साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। कई लोग उन्हें इस किरदार में स्वीकार करने में झिझक रहे हैं और उनकी तुलना 80 के दशक के चर्चित टीवी शो 'रामायण' की दिग्गज अदाकारा दीपिका चिखलिया से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारी सीता ऐसी नहीं, बल्कि दीपिका चिखलिया जैसी थीं। अब इस पर दीपिका चिखलिया का बयान आया है।

अपनी और साई पल्लवी की तुलना पर क्या बोलीं दीपिका चिखलिया?

दीपिका चिखलिया ने कहा, 'ये लोगों का प्यार है। असल में लोगों के जेहन में अरुण गोविल (भगवान राम), सुनील लहरी (लक्ष्मण) और मैं (माता सीता) इतने गहरे बस चुके हैं कि वे किसी और को इस रूप में आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। मैं समझ सकती हूं कि अभी लोग साई पल्लवी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब फिल्म रिलीज होगी, तो लोग उन्हें माता सीता के रूप में जरूर अपना लेंगे।'

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क्यों ट्रोल हो रही हैं रकुल प्रीत सिंह?

रकुल प्रीत सिंह ने नितेश तिवारी की 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार निभाया है। लेकिन उनका जो लुक दिखाया गया है वो लोगों को काफी मॉर्डन लग रहा है। लाेग कह रहे हैं कि ये त्रेता युग के हिसाब से मेल नहीं खाता, बल्कि ये 2026 के फैशन जैसा लगता है। इस पर रकुल ने कहा कि उनका लुक पूरी तरह किताबों में दिए गए वर्णन पर आधारित है।

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कब आएगी ‘रामायण’?

‘रामायण’ का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में साई पल्लवी और रकुल प्रीत सिंह के अलावा रणबीर कपूर (भगवान राम), यश (रावण), अरुण गोविल (राजा दशरथ) और लारा दत्ता (कैकेयी) का लुक देखने को मिला है। बता दें, रामायण दो पार्ट्स में आएगी। इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर आएगा। वहीं इसका दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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