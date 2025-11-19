Hindustan Hindi News
Mastiii 4 को मिला ए सर्टिफिकेट, हटाया गया 9 सेकेंड लंबा जानवरों से जुड़ा सीन

संक्षेप: सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन(सीबीएफसी) ने रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब की फिल्म मस्ती 4 को ए सर्टिफिकेट दिया है। उन्होंने फिल्म के टोटल रनटाइम से 39 सेकेंड्स मॉडिफाई किए हैं।

Wed, 19 Nov 2025 12:36 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी की एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्त का चौथा पार्ट आ रहा है। मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित मस्ती 4 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने एडल्ट सर्टिफिकेट किया है। उन्होंने कई बदलाव और कट्स को बोले हैं जिसके बारे में आपको बताते हैं।

क्या बदलाव करने को कहा गया

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएफसी ने मेकर्स ने मस्ती 2 के 3 डायलॉग को मॉडिफाई और एक को रिप्लेस करने को बोला है। बहन और आइडम जैसे शब्दों को रिप्लेस करने को कहा है। एक शराब के ब्रांड के नाम को फिक्शनल नाम दिया है। इसके अलावा सीबीएफसी ने मेकर्स को 9 मिनट का लंबा टॉप एंगल एनिमल हम्पिंग विजुअल को डिलीट करने को भी बोला है। 30 सेकेंड का ह्यूमन फेस का लॉन्ग और क्लोज विजुअल भी ट्रिम किया है। सारे मॉडिफिकेशन के बाद फाइनल रमटाइम मस्ती 4 का है 144.17 मिनट यानी 2 घंटे 24 मिनट और 17 सेकेंड का।

आफताब बोले यह फिल्म फन के लिए है

बता दें कि जूम को दिए इंटरव्यू में आफताब ने मस्ती 4 की थीम को लेकर बात की थी और कहा था यह फिल्म ना महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है और ना ही एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर को प्रमोट करता है। उन्होंने कहा, ‘मस्ती 1 में लोगों को लगा कि हम महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं और एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन यह एक सिंपल फिल्म है जिसमें 3 आदमी बाहर कुछ मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन एंड में उन्हें उनकी पत्नियों से एक सीख मिलती हैं। यह सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है। कई सीरियस फिल्म अफेयर्स पर फिल्म बनाते हैं, लेकिन उनपर कोई सवाल नहीं करता है।’

उन्होंने यह भी कहा था, ‘मस्ती जैसी फिल्म सिर्फ हंसने के लिए बनी है। इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए।’

मस्ती 4 को ए झुनझुनवाला, एकता कपूर, इंदर कुमार ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में इन तीनों के अलावा अरशद वारसी, जेनेलिया डिसूजा, तुषार कपूर और नरगिस फाखरी भी हैं।

