Mastiii 4 Box Office Day 7: रिलीज के एक हफ्ते बाद भी धमाल मचा रही 'मस्ती 4', अब तक कर डाली इतनी कमाई

Mastiii 4 Box Office Day 7: रिलीज के एक हफ्ते बाद भी धमाल मचा रही 'मस्ती 4', अब तक कर डाली इतनी कमाई

संक्षेप:

साल 2004 में फिल्म 'मस्ती' के बाद से इस फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट का दर्शकों को लंबे अरसे से बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में इसका चौथ पार्ट यानी 'मस्ती 4' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है।

Thu, 27 Nov 2025 10:51 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Mastiii 4 Box Office Collection Day 7: साल 2004 में फिल्म 'मस्ती' के बाद से इस फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट का दर्शकों को लंबे अरसे से बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में इसका चौथ पार्ट यानी 'मस्ती 4' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ओपनिंग डे पर इसने शानदार कमाई की है। वहीं, इसके गुरुवार के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। चलिए जानते हैं 'मस्ती 4' ने अब तक कितना कमा लिया?

सात दिनों में 'मस्ती 4' ने कितना किया कलेक्शन

डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। इनके अलावा फिल्म में एलनाज नोरौजी, श्रेया शर्मा, रूही सिंह, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी अहम किरदार में हैं। ओपनिंग डे पर 'मस्ती 4' ने 2.75 करोड़ रुपये कमाए थे। ऐसे में अब इसके गुरुवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'मस्ती 4' ने सातवें दिन को खबर लिखने तक 1.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं हैं। उम्मीद है कि फाइनल आंकडें और भी बेहतर होंगे। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 13.85 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'मस्ती 4' का कलेक्शन

डे 1- 2.75 करोड़ रुपये

डे 2- 2.75 करोड़ रुपये

डे 3- 3.00 करोड़ रुपये

डे 4- 1.6 करोड़ रुपये

डे 5- 1.6 करोड़ रुपये

डे 6- 1.15 करोड़ रुपये

डे 7- 1.00 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 13.85 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

