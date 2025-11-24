Hindustan Hindi News
Mastiii 4 Box Office Day 4: वीकेंड के धड़ाम हुई 'मस्ती 4', सोमवार का कलेक्शन जान पकड़ लेंगे सिर

संक्षेप:

डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। इनके अलावा फिल्म में एलनाज नोरौजी, श्रेया शर्मा, रूही सिंह, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी अहम किरदार में हैं।

Mon, 24 Nov 2025 09:45 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Mastiii 4 Box Office Collection Day 4: साल 2004 में फिल्म 'मस्ती' के बाद से इस फ्रेंचाइजी का अब चौथा पार्ट आ गया है। रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की धमाकेदार फिल्म 'मस्ती 4' का सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ओपनिंग डे पर इसने शानदार कमाई की है। वहीं, इसके चौथे दिन के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। चलिए जानते हैं वीकेंड के बाद 'मस्ती 4' का क्या हाल रहा।

वीकेंड के बाद धड़ाम हुई 'मस्ती 4'

डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। इनके अलावा फिल्म में एलनाज नोरौजी, श्रेया शर्मा, रूही सिंह, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी अहम किरदार में हैं। फिल्म अपनी एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग के चलते दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। ओपनिंग डे पर 'मस्ती 4' ने 2.75 करोड़ रुपये कमाए थे। ऐसे में अब इसके सोमवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'मस्ती 4' ने चौथे दिन को खबर लिखने तक 1.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं हैं। उम्मीद है कि फाइनल आंकडें और भी बेहतर होंगे। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 9.62 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'मस्ती 4' का कलेक्शन

डे 1- 2.75 करोड़ रुपये

डे 2- 2.75 करोड़ रुपये

डे 3- 3.00 करोड़ रुपये

डे 4- 1.12 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन-9.62 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

