Mastiii 4 Box Office Day 3: वीकेंड में 'मस्ती 4' ने मचाया गदर, तीन दिनों में कर डाली बंपर कमाई
डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। ओपनिंग डे पर 'मस्ती 4' ने 2.75 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, इसके तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं।
Mastiii 4 Box Office Collection Day 3: रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की धमाकेदार फिल्म 'मस्ती 4' के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। साल 2004 में फिल्म 'मस्ती' के बाद से इस फ्रेंचाइजी का अब चौथा पार्ट आ गया है। डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ओपनिंग डे पर इसने शानदार कमाई की है। वहीं, इसके तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। वीकेंड में इस मूवी में बवाल मचा दिया। तो चलिए जानते हैं 'मस्ती 4' ने कितना कमाया।
वीकेंड में 'मस्ती 4' ने मचाया गदर
डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। ओपनिंग डे पर 'मस्ती 4' ने 2.75 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे दिन यानी शनिवार को इसने 2.75 करोड़ रुपये कमाए। ऐसे में अब इसके तसरे दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'मस्ती 4' ने रविवार को खबर लिखने तक 3.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं हैं। उम्मीद है कि फाइनल आंकडें और भी बेहतर होंगे। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 8.50 करोड़ रुपये हो गया है।
स्टार कास्ट
डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। फिल्म अपनी एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग के चलते दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। मूवी में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, के अलावा एलनाज नोरौजी, श्रेया शर्मा, रूही सिंह, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी अहम किरदार में हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
