Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMastiii 4 Box Office Collection Day 3 Vivek Oberoi Riteish Deshmukh Aftab Shivdasani Movie Sunday Earring
Mastiii 4 Box Office Day 3: वीकेंड में 'मस्ती 4' ने मचाया गदर, तीन दिनों में कर डाली बंपर कमाई

Mastiii 4 Box Office Day 3: वीकेंड में 'मस्ती 4' ने मचाया गदर, तीन दिनों में कर डाली बंपर कमाई

संक्षेप:

डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। ओपनिंग डे पर 'मस्ती 4' ने 2.75 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, इसके तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं।

Sun, 23 Nov 2025 10:58 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Mastiii 4 Box Office Collection Day 3: रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की धमाकेदार फिल्म 'मस्ती 4' के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। साल 2004 में फिल्म 'मस्ती' के बाद से इस फ्रेंचाइजी का अब चौथा पार्ट आ गया है। डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ओपनिंग डे पर इसने शानदार कमाई की है। वहीं, इसके तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। वीकेंड में इस मूवी में बवाल मचा दिया। तो चलिए जानते हैं 'मस्ती 4' ने कितना कमाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीकेंड में 'मस्ती 4' ने मचाया गदर

डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। ओपनिंग डे पर 'मस्ती 4' ने 2.75 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे दिन यानी शनिवार को इसने 2.75 करोड़ रुपये कमाए। ऐसे में अब इसके तसरे दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'मस्ती 4' ने रविवार को खबर लिखने तक 3.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं हैं। उम्मीद है कि फाइनल आंकडें और भी बेहतर होंगे। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 8.50 करोड़ रुपये हो गया है।

स्टार कास्ट

डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। फिल्म अपनी एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग के चलते दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। मूवी में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, के अलावा एलनाज नोरौजी, श्रेया शर्मा, रूही सिंह, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी अहम किरदार में हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
riteish deshmukh vivek oberoi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।