Box Office Day 1: 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई 'मस्ती 4', लोगों को पसंद आई एडल्ट कॉमेडी

Box Office Day 1: 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई 'मस्ती 4', लोगों को पसंद आई एडल्ट कॉमेडी

संक्षेप:

डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में ये फिल्म आज 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वहीं, इसके ओपनिंग डे के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं।

Fri, 21 Nov 2025 10:58 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Mastiii 4 Box Office Day 1: रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिगड़ी एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए आ गई है। साल 2004 में फिल्म 'मस्ती' के बाद से इस फ्रेंचाइजी का अब चौथा पार्ट आया है। डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में ये फिल्म आज 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वहीं, इसके ओपनिंग डे के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं 'मस्ती 4' की मस्ती दर्शकों पर कितनी चढ़ी।

स्टार कास्ट

डायरेक्टर मिलाप जावेरी की 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। फिल्म अपनी एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग के चलते दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। मूवी में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, के अलावा एलनाज नोरौजी, श्रेया शर्मा, रूही सिंह, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी अहम किरदार में हैं।

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ऐसे में अब हर किसी को 'मस्ती 4' के ओपनिंग डे कलेक्शन का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच अब मूवी के पहले दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'मस्ती 4' ने शुक्रवार को खबर लिखने तक 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं हैं। उम्मीद है कि फाइनल आंकडें और भी बेहतर होंगे।

'मस्ती' फ्रेंचाइजी का चौथ सीक्वल बनी सबसे बड़ी ओपनर

'मस्ती' फ्रेंचाइजी की अब तक 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। 'मस्ती' में से ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में 'मस्ती 4' ने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन ये रहे।

मस्ती (2004)- 1.80 करोड़

ग्रैंड मस्ती (2013)- 12.50 करोड़

ग्रेट ग्रैंड मस्ती- 2.65 करोड़

मस्ती 4- 2.18 करोड़

लेखक के बारे में

डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
