रितेश देशमुख के साथ नजर आएंगी ‘बिग बॉस 19’ फेम नतालिया, इसी साल रिलीज होगी फिल्म
'मस्ती' फ्रेंचाइज़ी के फैंस के लिए खुशखबरी है। ‘मस्ती 4’ का टीजर रिलीज हो गया और फिल्म भी इसी साल रिलीज होगी।
रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी एक बार फिर धमाल मचाने आ रहे हैं। मेकर्स ने ‘मस्ती 4’ का टीजर रिलीज कर दिया है और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। अच्छी बात ये है कि दर्शकों को ज्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
कैसी होगी चौथे पार्ट की कहानी?
टीजर में झलक मिली है कि इस बार कहानी सिर्फ मर्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महिलाएं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नजर आएंगी। यानी कॉमेडी और ट्विस्ट का डबल डोज़ मिलेगा। बताया जा रहा है कि 'मस्ती 4' की स्टोरी भी पहले पार्ट की तरह सिचुएशनल और थ्रिल कॉमेडी पर आधारित होगी।
फिल्म की कास्ट
फिल्म में इस बार ए़लनाज नौरोजी, रूही सिंह, नतालिया जानोसेक और श्रेया शर्मा भी अहम रोल में नजर आएंगी। वहीं अरशद वारसी, जेनेलिया डी'सूजा, नरगिस फाखरी, तुषार कपूर और शाद रंधावा जैसे कई पॉपुलर चेहरे भी कास्ट का हिस्सा हैं।
फिल्म की रिलीज डेट
‘मस्ती 4’ की शूटिंग यूके में सिर्फ 40 दिनों में पूरी की गई है और फिलहाल यह पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है। फिल्म 21 नवंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।
