Box Office: 120 बहादुर ने मस्ती 4 को छोड़ा पीछे, 2 दिन में फरहान की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

संक्षेप:

Masti 4 Vs 120 Bahadur Day 2 Box Office Collection: 21 नवंबर को फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर और रितेश देशमुख की फिल्म मस्ती 4 रिलीज हुई थी। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों ने दूसरे दिन कितनी की कमाई। 

Sun, 23 Nov 2025 07:41 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रितेश देशमुख की फिल्म मस्ती 4 और फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों की पहले दिन धीमी शुरुआत हुई थी। दूसरे दिन 120 बहादुर ने छलांग लगाई है और पहले दिन से डबल कलेक्शन किया। वहीं, मस्ती 4 की बात करें तो दूसरे दिन भी फिल्म ने उतनी ही कमाई की है जितनी पहले दिन कमाई की थी। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों के दो दिनों का कलेक्शन।

120 बहादुर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

sacnilk.com की मानें तो फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर ने पहले दिन 2.25 करोड़ की कमाई थी। वहीं, दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 4 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने इस तरह दो दिन में 6.25 करोड़ की कमाई की है।

मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रितेश देशमुख, विवेर ओबरॉय, अफताब शिवदसानी, अरशद वारसी, नरगिस फाकरी, तुषार कपूर और जेनेलिया की फिल्म मस्ती 4 के पहले और दूसरे दिन के कलेक्शन में कोई फर्क नहीं आया है। पहले दिन मस्ती 4 ने 2.75 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन भी फिल्म ने 2.75 करोड़ की कमाई की है। इस तरह मस्ती 4 ने दो दिन में 5.50 करोड़ की कमाई की है।

120 बहादुर की बात करें तो ये फिल्म भारत और चीन के 1962 के युद्ध पर आधारित फिल्म है। फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया है। 120 बहादुर को रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
