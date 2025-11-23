Box Office: 120 बहादुर ने मस्ती 4 को छोड़ा पीछे, 2 दिन में फरहान की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

संक्षेप: Masti 4 Vs 120 Bahadur Day 2 Box Office Collection: 21 नवंबर को फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर और रितेश देशमुख की फिल्म मस्ती 4 रिलीज हुई थी। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों ने दूसरे दिन कितनी की कमाई।

रितेश देशमुख की फिल्म मस्ती 4 और फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों की पहले दिन धीमी शुरुआत हुई थी। दूसरे दिन 120 बहादुर ने छलांग लगाई है और पहले दिन से डबल कलेक्शन किया। वहीं, मस्ती 4 की बात करें तो दूसरे दिन भी फिल्म ने उतनी ही कमाई की है जितनी पहले दिन कमाई की थी। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों के दो दिनों का कलेक्शन।

120 बहादुर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन sacnilk.com की मानें तो फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर ने पहले दिन 2.25 करोड़ की कमाई थी। वहीं, दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 4 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने इस तरह दो दिन में 6.25 करोड़ की कमाई की है।

मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रितेश देशमुख, विवेर ओबरॉय, अफताब शिवदसानी, अरशद वारसी, नरगिस फाकरी, तुषार कपूर और जेनेलिया की फिल्म मस्ती 4 के पहले और दूसरे दिन के कलेक्शन में कोई फर्क नहीं आया है। पहले दिन मस्ती 4 ने 2.75 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन भी फिल्म ने 2.75 करोड़ की कमाई की है। इस तरह मस्ती 4 ने दो दिन में 5.50 करोड़ की कमाई की है।