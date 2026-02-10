Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडmaster raju child actor talks about divya Bharti death says she was alone and said because he money was being used
मास्टर राजू बोले- जिंदगी में खुश नहीं थीं दिव्या भारती, उन्हें लगता था जो पैसे कमा रही हैं वो…

मास्टर राजू बोले- जिंदगी में खुश नहीं थीं दिव्या भारती, उन्हें लगता था जो पैसे कमा रही हैं वो…

संक्षेप:

दिव्या भारती के निधन से पहले उनके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। हालांकि उनके जानने वाले अक्सर यह बताते हैं कि वह अंदर से दुखी थीं। अब मास्टर राजू ने भी दिव्या की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें कही हैं।

Feb 10, 2026 10:37 am IST
दिव्या भारती का निधन कैसे हुआ, यह लोगों के मन में आज भी मिस्ट्री है। बिल्डिंग से गिरने पर उनकी जान गई थी लेकिन उनके कई चाहने वालों को लगता है कि ये दुर्घटना नहीं साजिश थी। दिव्या के साथ काम करने वाले मास्टर राजू का एक रीसेंट इंटरव्यू चर्चा में है। इसमें उन्होंने बताया कि दिव्या उनके काफी क्लोज थीं। राजू ने यह भी बताया कि वह खुश नहीं थीं। दिव्या को लगता था कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है।

दिव्या से होती थीं खूब बातें

मास्टर राजू सिद्धार्थ कन्नन के शो पर थे। दिव्या भारती का जिक्र चला तो वह बोले, देखिए दिव्या भारती और पूजा भट्ट ये दो हीरोइंस थीं जिनके मैं बहुत करीब था। मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। आज भी अभी भी मुझे पूजा इलेक्शन के दिन मुझे मिली थी तो वो ये दोनों लड़कियां बिल्कुल भी फिल्मी नहीं हैं। दिव्या के साथ तो यानी कई बार डिस्को में कई बार घंटों जैसे सलमान के साथ घंटों मेरी बातें होती रहती थीं, दिव्या के साथ मेरी खूब बातें होती थीं।

बहुत अकेली और दुखी थी

राजू आगे बोलते हैं, दिव्या की आप बात कर रहे हैं। वेरी स्वीट गर्ल, वेरी नाइस गर्ल। बहुत अच्छा करियर था उसका। मतलब आ रही थी वो एक टाइम जब उस वक्त था लोग कह रहे थे श्रीदेवी का रिप्लेसमेंट है। दिव्या भारती यंग श्रीदेवी तो बहुत प्रॉमिसिंग करियर था और वो एक एक्सीडेंट होना था। क्या बातें कर कई चीजें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि अब वह नहीं है। वह बहुत अकेली और दुखी थीं।

असल जिंदगी में थीं नाखुश

राजू बोले, दिव्या करियर में बहुत खुश थीं। पर असल जिंदगी में खुश नहीं नहीं थीं, रिश्तों में खुश नहीं थीं। ऐसा नहीं था कि अपनी जिंदगी के पुरुषों से नाखुश थीं या अपने लवर्स से लेकिन कुछ दूसरे लोग थे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। उन्हें लगता था कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें लगता था, क्योंकि मैं कमा रही हूं, क्योंकि मैं काम करती हूं, ये पैसे ऐसे यूज हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें थीं। मैं कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता लेकिन हां वह खुश नहीं थीं।

जिंदगी को लेकर पॉजिटिव थीं दिव्या

मास्टर राजू ने आगे बताया, लेकिन एक था कि जो भी मर्द उनकी लाइफ में उस वक्त था, वह उनको लेकर बहुत पॉजिटिव थीं, उस इंसान को लेकर खुश थीं। उस इंसान के साथ अच्छी जिंदगी का सपना देख रही थीं। वो सब ठीक था। जब दिव्या की डेथ भी हुई तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। सबसे पहले मैं वहां पर था और सबसे आखिरी में मैं निकला हूं। जब सब कुछ खत्म होने के बाद और सबसे आगे मैं था। मैं बहुत शॉक्ड था कि ये नहीं होना चाहिए था।

divya bharti

