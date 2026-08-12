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‘नाटू नाटू’ गाने वाले सिंगर राहुल सिप्लिगंज पर FIR, महिला ने रिश्तेदार पर लगाया शादी का झांसा देने का आरोप

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म RRR के गाने 'नाटू नाटू' को गाने वाले सिंगर राहुल सिप्लिगंज पर FIR दर्ज का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है एक महिला ने शादी का झांसा देने के आरोप में सिंगर समेत कुल 11 लोगों पर FIR दर्ज की है। 

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नाटू नाटू’ गाने वाले सिंगर राहुल सिप्लिगंज पर FIR

फिल्म RRR का गाना 'नाटू नाटू' दुनियाभर में खूब पॉपुलर हुआ था। इस गाने के सिंगर और बिग बॉस तेलुगू 3 के विनर रहे राहुल सिप्लिगंज पर FIR की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम में उनके और 11 रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि FIR करने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि सिंगर राहुल के रिश्तेदारों ने उन्हें शादी का झांसा देकर धोखा दे दिया। साथ ही प्राइवेट वीडियो लीक कर देने की धमकी दी। सिंगर राहुल पर महिला को डराने, धमकी देने और जबरदस्ती बयान देने का आरोप लगाया है।

RRR के सिंगर पर FIR?

रिपोर्ट में कहा गया है कि रिश्ते में राहुल के जीजा लगने वाले एक शख्स ने महिला के सामने खुद को सिंगर का रिश्तेदार बताते हुए शादी का झांसा दिया था। बाद में उनकी तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी भी थी। पीड़िता की शिकायत पर विशाखापटनम के MVP पुलिस स्टेशन में राहुल समेत 11 लोगों पर पीड़िता को डराने-धमकाने और उत्पीड़न करने के मामले में FIR दर्ज की गई है। इस पूरे विवाद पर सिंगर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।

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नाटू नाटू गाने ने जीता था ऑस्कर

बता दें, साल 2022 में आई SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR में राहुल ने 'नाटू नाटू' गाना गया था। इस गाने को ग्लोबल स्तर पर पहचान मिली। गाने को कंपोज़ करने वाले MM कीरवानी ने ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया था। इस गाने ने दुनियाभर में इंडियन सिनेमा को अलग पहचान दिलाई।

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कानूनी पचड़े में फंसे सिंगर

फिल्म RRR के गाने 'नाटू नाटू' के सिंगर ने बिग बॉस तेलुगू के तीसरे सीजन में भी भाग लिया था। वो इस सीजन के विनर बनकर बाहर आए। कई बड़ी फिल्मों के लिए गाना गाने के बाद अब सिंगर राहुल कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। इस मामले में उनकी स्टेटमेंट का इंतजार हो रहा है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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