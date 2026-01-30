Mardaani 3 Twitter Review : कैसी लगी सबको रानी की परफॉर्मेंस, पढ़ें सबके रिएक्शन

संक्षेप: मर्दानी, मर्दानी 2 के बाद अब मर्दानी 3 रिलीज हो गई है। रानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आ गई हैं। फिल्म देखने के बाद अब ट्विटर पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं।

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए रानी अपने पावरफुल शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार से वापसी कर रही हैं। अब फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म अपना रिव्यू दे रहे हैं। अब तक जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके हिसाब से अब तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।

क्या और कैसा दिया दर्शकों ने अपना रिव्यू मर्दानी 3 इंटेस, हार्ड हिटिंग क्राइम ड्रामा। रानी मुखर्जी काफी पावरफुल और फियरलेस हैं। फिल्म ने उन्होंने अपने कंधे पर लेकर उठाई है। सीरियस, इम्पैक्टफुल और पैसा वसूल।

रानी मुखर्जी काफी अच्छी हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है। वह मर्दानी फ्रेंचाइजी की आत्मा हैं। उन पर ये रोल परफेक्ट बैठता है। हम किसी और को इस किरदार में रानी के अलावा नहीं देख सकते। विलन के रूप में मल्लिका प्रसाद काफी डरावनी हैं। उनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है।

एक ने लिखा कि मर्दानी 3 इन्टेंस, हार्ड हिटिंग क्राइम ड्रामा है। रानी मुखर्जी शानदार हैं। सेकेंड हाफ काफी स्ट्रॉन्ग है और क्लाइमेक्स काफी इमोशनल।

एक ने लिखा कि फिल्म की स्टोरी काफी इन्टेंस है। प्लॉट काफी सिंपल, लेकिन स्ट्रॉन्ग है और एंड तक आपकी अटेंशन अपनी ओर रखेगा।

रानी ने मर्दानी 3 के प्रमोशनल स्ट्रैटेजी पर क्या कहा था रानी ने फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को लेकर कहा, रानी हर जगह जा रही है। मैं सबको कह रही हूं प्लीज मर्दानी 3 देखो क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहती हूं कि फिल्म के जरिए लोगों को जागरुक करना जरूरी है। मेरे लिए ये दिन काफी स्पेशल और महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आप लोगों से मिल पा रही हूं फेस टू फेस जो हर दिन नहीं हो सकता। बेटी को भी स्कूल से वापस लाना होता है। मेरी मां का भी ध्यान रखना पड़ता है। काफी कुछ करना होता है।