रानी मुखर्जी पर भारी पड़ीं मर्दानी 3 की खतरनाक वैम्प, जानें कौन है ट्रेलर से सुर्खियों में आने वाली ‘अम्मा’

संक्षेप:

मर्दानी फिल्म में इस बार रानी मुखर्जी का मुकाबला एक महिला विलन से ही है। ट्रेलर आ चुका है, इसे पसंद भी किया जा रहा है। लोग ट्रेलर में दिखाई गई अम्मा को देखकर दहशत में हैं और उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है।

Jan 12, 2026 04:33 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
जनवरी 2026 का महीना सिने प्रेमियों के लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है। YRF ने मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म 30 जनवरी को रिलीज हो रही है। 3.16 मिनट के ट्रेलर के साथ मेकर्स ने बताया है कि कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। रानी मुखर्जी यानी सीनियर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय का मुकाबला इस बार किसी मर्द नहीं बल्कि महिला से है। शिवानी भीख मांगने और चाइल्ड ट्रैफिंग गैंग का सफाया करने के मिशन पर हैं। भिखारियों की माफिया गैंग की सरगना एक महिला है जिसे लोग अम्मा कहते हैं। यह रोल काफी पसंद किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं अम्मा का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस के बारे में?

अम्मा की होगी शिवानी से भिड़ंत

मर्दानी 3 का ट्रेलर आ चुका है और इसे मिले-जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। ट्रेलर में फिल्म की विलन अम्मा की एंट्री 1:08 मिनट के आसपास होती है। अम्मा एक बच्ची को इंजेक्शन लगवाती दिखती है। रानी मुखर्जी बच्चियों की उम्र 8 से 11 साल देखकर अंदाजा लगाती है कि मामला भीख मांगने या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से कहीं बड़ा है। रानी और अम्मा के फेस-ऑफ फिल्म में देखने को मिलेगा लेकिन इस बीच अम्मा का रोल निभाने वाली मल्लिका सुर्खियों में आ गई हैं। अम्मा का कैरेक्टर देखकर आपको डर महसूस होगा और नफरत भी। यही बात मल्लिका की एक्टिंग को दमदार साबित करती है।

मल्लिका

जानें मल्लिका के बारे में

मल्लिका बंगलुरू से हैं। उन्होंने लंदन के गोल्ड स्मिथ कॉलेज से परफॉर्मेंस मेकिंग में मास्टर्स किया है। इसके बाद दिल्ली के नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा भी किया है। एक्टर, डायरेक्टर और वॉइस कोच हैं। वह गजब की एक्टिंग करती हैं और थिएटर में भी काम कर चुकी हैं। मल्लिका रीजनल टीवी का जाना-माना चेहरा हैं। मल्लिका अनुराग कश्यप की रोमांस म्यूजिकल ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत में काम कर चुकी हैं। किलर सूप में उन्होंने जुबैदा का रोल निभाया था।

