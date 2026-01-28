Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMardaani 3 Rani Mukherji says do not ask what happens with husband Aditya Chopra at home Wives should raise their voices
'ये क्या कुछ भी बोल देती है', महिलाओं के सम्मान पर ऐसा क्या बोलीं रानी मुखर्जी की हो रहीं ट्रोल?

'ये क्या कुछ भी बोल देती है', महिलाओं के सम्मान पर ऐसा क्या बोलीं रानी मुखर्जी की हो रहीं ट्रोल?

संक्षेप:

रानी मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रानी मुखर्जी कहती हैं कि पत्नियों को अपने पति पर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अब आदित्य से ये मत पूछिएगा कि उनके साथ घर में क्या होता है।  

Jan 28, 2026 04:41 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रानी मुखर्जी ने हाल ही में एक बयान दिया है। इस बयान की वजह से कुछ लोग सोशल मीडिया पर रानी मुखर्जी को टारगेट कर रहे हैं। रानी मुखर्जी बता रही थीं कि कैसे लड़कों का व्यवहार इस चीज पर निर्भर करता है कि उनके घरों में उनके पिता उनकी मां के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इस बारे में बात करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा कि पत्नियों को अपने पति पर आवाज उठानी चाहिए। रानी मुखर्जी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर रानी मुखर्जी को लोग टारगेट भी कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महिलाओं के सम्मान पर क्या बोलीं रानी मुखर्जी?

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरन रानी मुखर्जी ने कहा, "मुझे लगता है सम्मान घर से शुरू होता है। बहुत आसानी से, जब आप अपने घर पर अपनी मां के साथ बुरा व्यवहार होते देखते हैं, तो लड़के ये सोचने लगते हैं कि अगर मेरी मां के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो हर लड़की को इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि पिता को जिम्मेदार होना चाहिए कि वो अपनी पत्नी को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि लड़के वही देखते हुए बड़े होते हैं। अगर आपकी मां को अच्छी तरह ट्रीट किया जाएगा, अगर उन्हें सम्मान मिलता है, लड़कों को समझ आएगा कि लड़कियों का सम्मान करना चाहिए और समाज में उनका एक दर्जा होना चाहिए।"

'मां को पिता पर आवाज उठानी चाहिए'

इसके बाद रानी ने कहा, "तो ये सब घर पर शुरू होता है। पिता का मां पर चिल्लाने जैसी छोटी बात भी नहीं होनी चाहिए। मां को पिता पर आवाज उठानी चाहिए, यही तो होना चाहिए।" इसी बातचीत में रानी ने अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि उन्होंने एक बार एक लड़के को थप्पड़ मारा था, और फिर मजाक में अपने पति, फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा का जिक्र किया। रानी ने कहा, "केवल एक लड़के को मैंने थप्पड़ मारा है, बाकी लड़के मेरे दोस्त थे। और अब मेरे पति के पास जाकर मत पूछिएगा कि उनके साथ घर पर क्या होता है।" यहां क्लिक करके देखें रानी मुखर्जी का वायरल वीडियो

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

रानी का ये क्लिप रेडिट पर वायरल हो रहा है। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- मुझे लगता है रानी मजाकिया होने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो मजाकिया नहीं हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- रानी इंटरव्यू दे और कुछ समस्या न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ने लिखा- कोई जितना अच्छा एक्टर होता, उतनी ही घटिया बातें कैसे कर लेता है। एक ने लिखा- ये क्या कुछ भी बोल देती है।

ये भी पढ़ें:मर्दानी 3 की रिलीज से पहले जानिए पिछले दोनों पार्ट की कमाई
Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
rani mukerji

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।