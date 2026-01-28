'ये क्या कुछ भी बोल देती है', महिलाओं के सम्मान पर ऐसा क्या बोलीं रानी मुखर्जी की हो रहीं ट्रोल?

संक्षेप: रानी मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रानी मुखर्जी कहती हैं कि पत्नियों को अपने पति पर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अब आदित्य से ये मत पूछिएगा कि उनके साथ घर में क्या होता है।

रानी मुखर्जी ने हाल ही में एक बयान दिया है। इस बयान की वजह से कुछ लोग सोशल मीडिया पर रानी मुखर्जी को टारगेट कर रहे हैं। रानी मुखर्जी बता रही थीं कि कैसे लड़कों का व्यवहार इस चीज पर निर्भर करता है कि उनके घरों में उनके पिता उनकी मां के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इस बारे में बात करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा कि पत्नियों को अपने पति पर आवाज उठानी चाहिए। रानी मुखर्जी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर रानी मुखर्जी को लोग टारगेट भी कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महिलाओं के सम्मान पर क्या बोलीं रानी मुखर्जी? बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरन रानी मुखर्जी ने कहा, "मुझे लगता है सम्मान घर से शुरू होता है। बहुत आसानी से, जब आप अपने घर पर अपनी मां के साथ बुरा व्यवहार होते देखते हैं, तो लड़के ये सोचने लगते हैं कि अगर मेरी मां के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो हर लड़की को इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि पिता को जिम्मेदार होना चाहिए कि वो अपनी पत्नी को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि लड़के वही देखते हुए बड़े होते हैं। अगर आपकी मां को अच्छी तरह ट्रीट किया जाएगा, अगर उन्हें सम्मान मिलता है, लड़कों को समझ आएगा कि लड़कियों का सम्मान करना चाहिए और समाज में उनका एक दर्जा होना चाहिए।"

'मां को पिता पर आवाज उठानी चाहिए' इसके बाद रानी ने कहा, "तो ये सब घर पर शुरू होता है। पिता का मां पर चिल्लाने जैसी छोटी बात भी नहीं होनी चाहिए। मां को पिता पर आवाज उठानी चाहिए, यही तो होना चाहिए।" इसी बातचीत में रानी ने अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि उन्होंने एक बार एक लड़के को थप्पड़ मारा था, और फिर मजाक में अपने पति, फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा का जिक्र किया। रानी ने कहा, "केवल एक लड़के को मैंने थप्पड़ मारा है, बाकी लड़के मेरे दोस्त थे। और अब मेरे पति के पास जाकर मत पूछिएगा कि उनके साथ घर पर क्या होता है।" यहां क्लिक करके देखें रानी मुखर्जी का वायरल वीडियो।