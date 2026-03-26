इस वीकेंड मिलेगा बड़ा सरप्राइज, 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच ओटीटी आ रही 'मर्दानी 3', जानें कब और कहां देखें
'मर्दानी 3' इसी साल यानी 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ऐसे में अब 'मर्दानी 3' थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। यानी अगर आप इसे थिएटर में देखने से चूक गए तो ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं।
Mardaani 3 OTT Release: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में रानी ने एक बार फिर से शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में बवाल मचा दिया था। उनकी एक्टिंग की फैंस ने खूब तारीफ की। इस फिल्म के पहले दोनों पार्ट यानी 'मर्दानी' और 'मर्दानी 2' को दर्शकों ने काफी पसंद किया। वहीं, इसके तीसरा पार्ट यानी 'मर्दानी 3' ने भी हर किसी का दिल जीता। 'मर्दानी 3' इसी साल यानी 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ऐसे में अब 'मर्दानी 3' थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। यानी अगर आप इसे थिएटर में देखने से चूक गए तो ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये फिल्म अब और किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।
OTT पर 'मर्दानी 3' कब और कहां देखें?
रानी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी 3' कल यानी 27 मार्च से Netflix पर स्ट्रीम होगी। Netflix India के आधिकारिक अकाउंट ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर फिल्म से रानी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए फिल्म के ओटीटी रिलीज की घोषणा की। उन्होंने लिखा, "अपराधियों के बुरे दिन शुरू। शेरनी शिकार करने आ रही है। 'मर्दानी 3' देखें, जो 27 मार्च को Netflix पर रिलीज हो रही है।"
खुशी से झूमे फैंस
फिल्म 'मर्दानी 3' के ओटीटी रिलीज की खबर से फैंस खुशी से झूम उठे हैं। ओटीटी रिलीज पर फैंस के मिले-जुले रिव्यू सामने आ रहे हैं, जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'मुझे वीकेंड पर देखने को मिल गया, शुक्रिया नेटफ्लिक्स।' दूसरे ने थम्स-अप वाले इमोजी के साथ लिखा, 'बहुत बढ़िया।' फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह फिल्म पिछली फिल्मों जितनी पसंद नहीं आई।
क्या है फिल्म की कहानी
'मर्दानी 3' का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है और इसे यश राज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' की कहानी बुलंदशहर से शुरू होती है, जहां लड़कियों को किडनैप किया जाता है। दरअसल, अम्मा एक गैंग चलाती है, जो लड़कियों को किडनैप करने का काम करती है। एक दिन वो एक बड़े अफसर की बेटी को किडनैप कर लेती है, जिसके बाद पूरा खेल बदल जाता है और रानी मुखर्जी इस केस की तहकीकात करने में लग जाती है। इस तरह इन किडनैपिंग के पीछे चाइल्ड बैगर गैंग का तो हाथ होती ही है, लेकिन वह कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो बहुत ही खौफनाक होता है। इस मूवी का एंड आपको हिलाकर रख देगा।
'मर्दानी 3' का कलेक्शन
Sacnilk के अनुसार, 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में 76.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 'मर्दानी 2' ने दुनिया भर में 67 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि पहली फिल्म 'मर्दानी' ने 2014 में रिलीज होने पर 59.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। रिलीज होने पर इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं, क्योंकि इसे पिछली दो फिल्मों जितना असरदार नहीं माना गया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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