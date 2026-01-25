Hindustan Hindi News
Mardaani 3 OTT: थिएटर के बाद ओटीटी पर जानें कब और कहां रिलीज होदी रानी की फिल्म

संक्षेप:

रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय बनकर मर्दानी 3 के साथ वापसी कर रही हैं। रानी की फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर भी अपडेट आया है।

Jan 25, 2026 09:44 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मर्दानी का तीसरा पार्ट यानी मर्दानी 3 रिलीज होने वाली है। फिल्म थिएटर में 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है। वहीं फिल्म की रिलीज डेट से पहले इसकी ओटीटी डेट की रिपोर्ट भी आ गई है कि फिल्म कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।

कब और कहां होगी रिलीज

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दानी 3 थिएटर रिलीज के बाद नेटफ्लिक्स पर 27 मार्च 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई, मतलब थिएटर में रिलीज के 8 हफ्ते बाद।

फिल्म यूए सर्टिफिकेट से पास

बता दें कि पहले फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएफसी ने फिल्म को यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट के साथ पास हो गई है वो भी 2 घंटे 17 मिनट और 7 सेकेंड के बाद।

अभिराज मिनावला द्वारा डायरेक्ट मर्दानी 3 अपने शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापसी कर रही हैं। फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस बार फिल्म की कहानी में एक अलग स्टोरी दिखेगी।

बता दें कि इससे पहले के 2 पार्ट थे वो भी सेंसिटिव टॉपिक्स पर थे जिसमें से एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक सीरियल रेपिस्ट पर आधारित थी।

पैरेंट्स कम उम्र में करवा चाहते थे शादी

रानी के बारे में बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस को सिनेमा में 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रानी ने करण जौहर से बात की और बताया कि कैसे रानी भले ही फिल्मी परिवार से रही हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को कभी नहीं लगा कि वह काम करेंगी। वह चाहते थे कि रानी कम उम्र में ही शादी कर लें।

रानी का फिल्मी करियर

बता दें कि रानी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म राजा की आएगी बारात से की थी। इसके बाद उन्होंने गुलाम, कुछ कुछ होता है, मेहंदी, बादल, हद कर दी आपने, नायक, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगे, कल हो ना हो, वीर जारा, बाबुल, नो वन किल्ड जैसिका, तलाश और मर्दानी जैसी और भी कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं।

लास्ट रानी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में नजर आई थीं जो साल 2023 में रिलीज हुई थी।

