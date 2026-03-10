Mardaani 3: मर्दानी 3 ओटीटी पर कब हो रही है रिलीज, अब तक फिल्म ने कितनी कमाई की है?
Mardaani 3: रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ 30 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आज 10 मार्च और फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है।
रानी मुखर्जी की क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘मर्दानी 3’ मार्च में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी? ये बताने से पहले आपको फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देते हैं। ‘मर्दानी 3’ ने 30 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। आज फिल्म को रिलीज हुए 40 दिन हो गए हैं और फिल्म ने इन 40 दिनों में 74.89 करोड़ रुपये की कमाई की है।
भारत में कितनी कमाई की है?
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मर्दानी 3’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से कुल 50.68 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं विदेशी बॉक्स ऑफिस से 14.60 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। फिल्म के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ‘मर्दानी 3’ का ग्रॉस कलेक्शन 74.89 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
‘मर्दानी 1’ vs ‘मर्दानी 2’ vs ‘मर्दानी 3’
‘मर्दानी 3’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ‘मर्दानी 1’ और ‘मर्दानी 2’ को पीछे छोड़ दिया है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मर्दानी 3’ को 52 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 74.89 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसका मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है।
|फिल्म
|भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट)
|वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (ग्रॉस)
|मर्दानी 1
|35.65 करोड़ रुपये
|59.30 करोड़ रुपये
|मर्दानी 2
|47.35 करोड़ रुपये
|67.00 करोड़ रुपये
|मर्दानी 3
|50.68 करोड़ रुपये
|74.89 करोड़ रुपये
फिल्म ओटीटी पर कब रिलीज होने वाली है?
ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मर्दानी 3’ 27 मार्च 2026 से ओटीटी प्लेटफाॅर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
‘मर्दानी 3’ कैसी फिल्म है?
‘मर्दानी 3’ को लाइव हिन्दुस्तान ने तीन स्टार्स दिए है। यहां पढ़िए फिल्म का डिटेल्ड रिव्यू। आईएमडीबी पर फिल्म की रेटिंग 7.5 है। वहीं रोटन टोमैटोज ने रानी मुखर्जी की फिल्म को 60% रेटिंग दी है।
