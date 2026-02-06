Hindustan Hindi News
मर्दानी 3 के प्रमोशन के लिए मेकर्स ने दिल्ली मिसिंग केस का किया यूज? YRF ने दी सफाई

संक्षेप:

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 में लड़कियों के मिसिंग केस के बारे में दिखाया है, लेकिन हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आने लगीं कि दिल्ली मिसिंग केस की रिपोर्ट का फिल्म के प्रमोशन के लिए यूज किया गया है।

Feb 06, 2026 05:08 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हुई है 30 जनवरी 2026 को। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे यंग लड़कियों को किडनैप किया जाता है। फिल्म रिलीज के दौरान ही एक न्यूज रिपोर्ट वायरल हुई कि दिल्ली में 800 लोग मिसिंग हैं। इस पर कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं यही वजह है कि ऐसा कहा जाने लगा कि इस न्यूज को मर्दानी 3 के प्रमोशन के लिए शेयर किया जा रहा है। अब यश राज फिल्म्स ने इन आरोपों पर अपनी सफाई दी है।

यशराज फिल्म के स्पोकपर्सन ने इस पर कहा, यश राज फिल्म 50 साल पुरानी कंपनी है जिसे अच्छे प्रिंसिपल और एथिक्स के साथ बनाया गया है। हम इन आरोपों को साफ गलत बताते हैं। जो ये खबर वायरल हो रही है कि हमने एक सेंसिटिव मुद्दे को प्रमोशन के लिए यूज किया है ये साफ तरीके से गलत है। हमें हमारी अथॉरिटी पर भरोसा है कि वे असली सच और फैक्ट्स सबके साथ शेयर करेंगे।

क्या है मामला

दरअसल, रेड्डिट पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और मेकर्स पर आरोप लगाया जा रहा कि इन्होंने फिल्म के प्रमोशन के लिए इतने सेंसिटिव टॉपिक को यूज किया है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मर्दानी 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने गरुवार को 1.85 करोड़ कमाए और टोटल मूवी ने 26.78 करोड़ कमा लिए हैं।

बता दें कि मर्दानी का पहला पार्ट साल 2014 मे रिलीज हुआ था। फिल्म ने टोटल भारत में 35.65 करोड़ और वर्ल्डवाइड 59.30 करोड़ कमाए थे। वहीं मर्दानी 2 ने भारत में 47.35 करोड़ और वर्ल्डवाइड 67 करोड़ कमाए थे।

रानी ने तीनों पार्ट में शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया है जो एक पुलिस ऑफिसर हैं। तीनों पार्ट में उनकी परफॉर्मेंस को तो पसंद किया गया है, लेकिन ना जानें क्यों तीसरे पार्ट को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वैसे उम्मीद है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई थोड़ी बढ़ सकती है।

