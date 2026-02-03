LIVE: 12वें दिन भी सनी का बॉर्डर-2 का जादू बरकरार, क्या आज खत्म हो जाएगा रानी की मर्दानी-3 का खेल?
Mardaani 3 vs Border 2 Live Updates: ‘मर्दानी 3’ और ‘बॉर्डर 2’ इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई हैं। दोनों ऑडियंस को अपनी तरफ खिंचने की कोशिश कर रहे हैं।
मंगलवार (3 फरवरी) की सुबह बॉक्स ऑफिस से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, वे रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी-3’ के लिए चिंताजनक हैं। 12वें दिन भी सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर-2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, जबकि ‘मर्दानी 3’ की कमाई कम होती जा रही है। आइए आपको ‘बॉर्डर 2’ के 12वें दिन और ‘मर्दानी 3’ के 5वें दिन के कलेक्शन के बारे में बताते हैं।
‘बॉर्डर 2’
सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने 11वें दिन 5.75 करोड़ रुपये कमाकर धमाका किया और अब फिल्म का कुल भारतीय कलेक्शन 281 करोड़ (Nett) हो गया है। आज फिल्म के 4-5 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है।
लाइव अपडेट्स
सुबह 10 बजे तक - 0.18 करोड़ रुपये
सुबह 11 बजे तक - 0.28 करोड़ रुपये
दोपहर 12 बजे तक - 0.44 करोड़ रुपये
‘मर्दानी 3’ लाइव अपडेट्स
‘मर्दानी 3’ ने चौथे दिन 2.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी। कुल कलेक्शन की बात करें ताे फिल्म ने चार दिन में 19.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं सोमवार की गिरावट के बाद आज भी फिल्म संभलती नहीं दिख रही। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म आज 1.80 से 2 करोड़ के बीच ही सिमट सकती है।
|समय (मर्दानी 3 के पांचवें दिन का कलेक्शन)
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|सुबह 10 बजे तक
|0.06 करोड़ रुपये
|सुबह 11 बजे तक
|0.11 करोड़ रुपये
|दोपहर 12 बजे तक
|0.20 करोड़ रुपये
क्यों पिछड़ रही है 'मर्दानी 3'?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर भारत के मास सेंटर्स पर अभी भी 'बॉर्डर 2' के पोस्टर लगे हैं और लोग 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारों के साथ सनी देओल को देखने पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर, रानी मुखर्जी की फिल्म सिर्फ बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स तक सीमित रह गई है।
