मर्दानी-3 के छूटे पसीने, चौथे दिन की कमाई देख मेकर्स भी हैरान! क्या ‘फ्लॉप’ की ओर बढ़ी फिल्म?

मर्दानी-3 के छूटे पसीने, चौथे दिन की कमाई देख मेकर्स भी हैरान! क्या ‘फ्लॉप’ की ओर बढ़ी फिल्म?

संक्षेप:

Mardaani 3 vs Mardaani 2: रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को पीछे नहीं छोड़ पा रही है। इतना ही नहीं, रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी’ और ‘मर्दानी 2’ का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पा रही है।

Feb 03, 2026 08:17 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मर्दानी 3’ बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर अपनी पिछली दोनों फिल्मों ('मर्दानी' और ‘मर्दानी-2’) का रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन पहले ‘मंडे टेस्ट’ (Monday Test) में फिल्म की रफ्तार सुस्त पड़ती दिख रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चौथे दिन की कमाई के मामले में रानी मुखर्जी अपनी ही पिछली फिल्मों ('मर्दानी' और ‘मर्दानी-2’) से पीछे रह गई हैं।

ओपनिंग डे और चौथे दिन की कमाई

पहले दिन ‘मर्दानी-3’ ने 4 करोड़ की कमाई की थी जो ‘मर्दानी 2’ (3.80 करोड़) और ‘मर्दानी 1’ (3.40 करोड़) के मुकाबले ज्यादा थी। हालांकि, सोमवार को फिल्म की कमाई में करीब 70% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, चौथे दिन ‘मर्दानी-3’ ने केवल 2.15 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं ‘मर्दानी-2’ ने 2.85 करोड़ और ‘मर्दानी-1’ ने 2.47 करोड़ कमाए थे।

फिल्मडे 1डे 2डे 3डे 4
मर्दानी3.40 करोड़ रुपये4.70 करोड़ रुपये6.28 करोड़ रुपये2.47 करोड़ रुपये
मर्दानी 23.80 करोड़ रुपये6.55 करोड़ रुपये7.80 करोड़ रुपये2.85 करोड़ रुपये
मर्दानी 34 करोड़ रुपये6.25 करोड़ रुपये7.25 करोड़ रुपये2.15 करोड़ रुपये

‘मर्दानी-3’ का अब तक का कलेक्शन

‘मर्दानी-3’ ने चार दिनों में 19.65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं ‘मर्दानी-2’ और ‘मर्दानी-1’ ने शुरुआती चार दिनों में क्रमश: 21 करोड़ और 16.85 करोड़ का कारोबार किया था। मतलब यहां भी ‘मर्दानी 3’, ‘मर्दानी 2’ से पीछे रह गई है।

फिल्मकलेक्शन (चार दिनों का)
मर्दानी16.85 करोड़ रुपये
मर्दानी 221 करोड़ रुपये
मर्दानी 319.65 करोड़ रुपये

क्यों पीछे रह गई मर्दानी-3?

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' को सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से कड़ी टक्कर मिल रही है। बॉर्डर 2 दूसरे हफ्ते में होने के बावजूद मास सेंटर्स पर हावी है। इसके अलावा, 'मर्दानी 3' एक सीरियस क्राइम थ्रिलर है, जिसकी वजह से वर्किंग डेज (सोमवार से गुरुवार) में इसके नंबर्स थोड़े ठंडे पड़ गए हैं।

