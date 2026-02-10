Hindustan Hindi News
Mardaani 3 Box Office Day 11: मर्दानी 3 की 11वें दिन की कमाई, फिल्म हिट हो रही है या फ्लॉप?

संक्षेप:

Mardaani 3 Day 11 Box Office Collection: रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं। अभी फिल्म हिट साबित नहीं हुई है। फिल्म को हिट होने के लिए 8-10 करोड़ कमाने होंगे।

Feb 10, 2026 06:49 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ को अच्छे रिव्यूज मिले। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस (डे 1 कलेक्शन - 4 करोड़ रुपये) पर उम्मीद से ज्यादा की कमाई भी की, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ‘मर्दानी 3’ हिट साबित हुई? क्या ‘मर्दानी 3’ ने ‘मर्दानी’ (2016) और ‘मर्दानी 2’ (2019) का रिकॉर्ड तोड़ दिया? आइए आपको बताते हैं कि ‘मर्दानी 3’ ने 11 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की है।

‘मर्दानी’ (2014) का बजट और कलेक्शन

जब साल 2014 में रानी मुखर्जी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ बनकर पर्दे पर आई थीं तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा दी थी। तब ‘मर्दानी’ का बजट मात्र 20 करोड़ था और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 59.30 करोड़ की कमाई की थी।

बजट: 20 करोड़

कुल नेट कलेक्शन (भारत): 35.65 करोड़

वर्ल्डवाइड ग्रॉस: 59.30 करोड़

नतीजा: हिट

मर्दानी&nbsp;

‘मर्दानी 2’ (2019) की रिपोर्ट

‘मर्दानी’ के पांच साल बाद ‘मर्दानी 2’ आई और इस फिल्म ने अपनी पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेकर्स ने इस फिल्म को 30 करोड़ के बजट में तैयार किया था और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 67 करोड़ का कारोबार किया था।

बजट: 30 करोड़

कुल नेट कलेक्शन (भारत): 47.35 करोड़

वर्ल्डवाइड ग्रॉस: 67.00 करोड़

नतीजा: HIT

मर्दानी 2

‘मर्दानी 3’ (2026) का बजट और कलेक्शन

‘मर्दानी 3’ को रिलीज हुए 11 दिन ही हुए हैं। पहले सात दिनों में फिल्म ने 26.3 करोड़ कमाए। फिर आठवें, नौवें, दसवें और ग्यारहवें दिन क्रमश: 1.85 करोड़, 3.5 करोड़, 4.25 करोड़ और 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म की 11 दिनों में कुल कमाई 37.05 करोड़ तक जा पहुंची है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने 51 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।

बजट: 52 करोड़ (पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक)

11 दिनों का भारत कलेक्शन: 37.05 करोड़

11 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 51+ करोड़

नतीजा: अभी फिल्म ने सिर्फ अपना बजट निकाला है। हिट होने के लिए फिल्म को 5 से 6 करोड़ की कमाई करनी पड़ेगी।

मर्दानी 3

‘मर्दानी 3’ का डे वाइज कलेक्शन

डे 1 - 4 करोड़ रुपये
डे 2 - 6.25 करोड़ रुपये
डे 3 - 7.25 करोड़ रुपये
डे 4 - 2.25 करोड़ रुपये
डे 5 - 2.6 करोड़ रुपये
डे 6 - 2.1 करोड़ रुपये
डे 7 - 1.85 करोड़ रुपये
डे 8 - 1.85 करोड़ रुपये
डे 9 - 3.5 करोड़ रुपये
डे 10 - 4.25 करोड़ रुपये
डे 11 - 1.15 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन - 37.05 करोड़ रुपये

समरी

‘मर्दानी 3’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘मर्दानी’ को पछाड़ दिया है। हालांकि, अभी तक ‘मर्दानी 2’ से आगे नहीं निकल पाई है।

‘मर्दानी 3’ ने अभी तक बजट ही निकाला है। मतलब जितनी लागत लगी थी उतना ही कमाया है। हिट होने के लिए फिल्म को अभी 5-6 करोड़ कमाने पड़ेंगे।

फिल्मबजटकलेक्शन (भारत)कलेक्शन (वर्ल्डवाइड)नतीजा
मर्दानी20 करोड़35.65 करोड़59.30 करोड़हिट
मर्दानी 230 करोड़47.35 करोड़67 करोड़हिट
मर्दानी 352 करोड़37.05 करोड़51+ करोड़अभी समय है

डिस्क्लेमर: बॉक्स ऑफिस का डेटा और बजट का आंकड़ा Sacnilk से लिया गया है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
mardaani 3 Box Office rani mukerji

