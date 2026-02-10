Mardaani 3 Box Office Day 11: मर्दानी 3 की 11वें दिन की कमाई, फिल्म हिट हो रही है या फ्लॉप?

संक्षेप: Mardaani 3 Day 11 Box Office Collection: रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं। अभी फिल्म हिट साबित नहीं हुई है। फिल्म को हिट होने के लिए 8-10 करोड़ कमाने होंगे।

रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ को अच्छे रिव्यूज मिले। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस (डे 1 कलेक्शन - 4 करोड़ रुपये) पर उम्मीद से ज्यादा की कमाई भी की, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ‘मर्दानी 3’ हिट साबित हुई? क्या ‘मर्दानी 3’ ने ‘मर्दानी’ (2016) और ‘मर्दानी 2’ (2019) का रिकॉर्ड तोड़ दिया? आइए आपको बताते हैं कि ‘मर्दानी 3’ ने 11 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की है।

‘मर्दानी’ (2014) का बजट और कलेक्शन जब साल 2014 में रानी मुखर्जी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ बनकर पर्दे पर आई थीं तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा दी थी। तब ‘मर्दानी’ का बजट मात्र 20 करोड़ था और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 59.30 करोड़ की कमाई की थी।

बजट: 20 करोड़

कुल नेट कलेक्शन (भारत): 35.65 करोड़

वर्ल्डवाइड ग्रॉस: 59.30 करोड़

नतीजा: हिट

‘मर्दानी 2’ (2019) की रिपोर्ट ‘मर्दानी’ के पांच साल बाद ‘मर्दानी 2’ आई और इस फिल्म ने अपनी पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेकर्स ने इस फिल्म को 30 करोड़ के बजट में तैयार किया था और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 67 करोड़ का कारोबार किया था।

बजट: 30 करोड़

कुल नेट कलेक्शन (भारत): 47.35 करोड़

वर्ल्डवाइड ग्रॉस: 67.00 करोड़

नतीजा: HIT

‘मर्दानी 3’ (2026) का बजट और कलेक्शन ‘मर्दानी 3’ को रिलीज हुए 11 दिन ही हुए हैं। पहले सात दिनों में फिल्म ने 26.3 करोड़ कमाए। फिर आठवें, नौवें, दसवें और ग्यारहवें दिन क्रमश: 1.85 करोड़, 3.5 करोड़, 4.25 करोड़ और 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म की 11 दिनों में कुल कमाई 37.05 करोड़ तक जा पहुंची है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने 51 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।

बजट: 52 करोड़ (पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक)

11 दिनों का भारत कलेक्शन: 37.05 करोड़

11 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 51+ करोड़

नतीजा: अभी फिल्म ने सिर्फ अपना बजट निकाला है। हिट होने के लिए फिल्म को 5 से 6 करोड़ की कमाई करनी पड़ेगी।

‘मर्दानी 3’ का डे वाइज कलेक्शन डे 1 - 4 करोड़ रुपये

डे 2 - 6.25 करोड़ रुपये

डे 3 - 7.25 करोड़ रुपये

डे 4 - 2.25 करोड़ रुपये

डे 5 - 2.6 करोड़ रुपये

डे 6 - 2.1 करोड़ रुपये

डे 7 - 1.85 करोड़ रुपये

डे 8 - 1.85 करोड़ रुपये

डे 9 - 3.5 करोड़ रुपये

डे 10 - 4.25 करोड़ रुपये

डे 11 - 1.15 करोड़ रुपये

कुल कलेक्शन - 37.05 करोड़ रुपये

समरी ‘मर्दानी 3’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘मर्दानी’ को पछाड़ दिया है। हालांकि, अभी तक ‘मर्दानी 2’ से आगे नहीं निकल पाई है।

‘मर्दानी 3’ ने अभी तक बजट ही निकाला है। मतलब जितनी लागत लगी थी उतना ही कमाया है। हिट होने के लिए फिल्म को अभी 5-6 करोड़ कमाने पड़ेंगे।

फिल्म बजट कलेक्शन (भारत) कलेक्शन (वर्ल्डवाइड) नतीजा मर्दानी 20 करोड़ 35.65 करोड़ 59.30 करोड़ हिट मर्दानी 2 30 करोड़ 47.35 करोड़ 67 करोड़ हिट मर्दानी 3 52 करोड़ 37.05 करोड़ 51+ करोड़ अभी समय है