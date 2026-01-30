Hindustan Hindi News
Mardaani 3 LIVE: रिलीज हुई मर्दानी-3, बॉर्डर-2 के तूफान के आगे कुछ ऐसा है रानी मुखर्जी की फिल्म का हाल

संक्षेप:

Mardaani 3 Live Updates: रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मर्दानी 3’ आज (30 जनवरी) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। एडवांस बुकिंग के जरिए ‘मर्दानी 3’ ने सिर्फ 2.33 करोड़ रुपये की कमाई की है।

Jan 30, 2026 08:24 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Mardaani 3 Day 1 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। अभी सनी देओल की फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता ही हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मर्दानी 3’ ने दस्तक दे दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ‘मर्दानी 3’ पहले दिन ‘बॉर्डर 2’ के तूफान के आगे टिक पाती है या नहीं।

LIVE Updates

8:15 AM - Mardaani 3 Updates: रानी ने भारतीय पुलिस को समर्पित की ‘मर्दानी 3’

रानी मुखर्जी ने ‘मर्दानी 3’ को भारतीय पुलिस बल को समर्पित करते हुए कहा, “यह फिल्म उन महिला पुलिसकर्मियों के लिए है, जिन्हें समाज में सबसे ज्यादा परखा जाता है और जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। इसके बावजूद, वे हर डर से कहीं ज्यादा ऊंची खड़ी रहती हैं। 'मर्दानी 3' सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि आप लोग निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं।”

8:05 AM - Mardaani 3 Box Office: पहले दिन कितने करोड़ की कमाई करेगी फिल्म?

ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि ‘बॉर्डर 2’ की वजह से ‘मर्दानी 3’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ेगा। ऐसे में रानी मुखर्जी की फिल्म पहले दिन 3 से 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है।

8:00 AM - Mardaani 3: एडवांस बुकिंग में कैसा रहा प्रदर्शन?

‘मर्दानी 3’ की 39,056 टिकट्स की एडवांस बुकिंग हुई है और एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म ने 2.33 करोड़ रुपये [ब्लॉक सीट्स के साथ] की कमाई की है। वहीं अगर ‘बॉर्डर 2’ की बात करें तो सनी देओल की फिल्म ने 4,09,117 टिकट्स की एडवांस बुकिंग कर 17.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

