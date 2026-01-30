Box Office Report: बॉर्डर 2 vs मर्दानी 3: बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को कैसा रहा दोनों फिल्मों का हाल

संक्षेप: Border 2 and Mardaani 3 Box Office: बॉर्डर 2 को रिलीज हुए 1 हफ्ता हो गया है। वहीं, मर्दानी 3 का आज पहला दिन है। पहले दिन मर्दानी 3 कमाल दिखा पाने में फेल रही है। वहीं, बॉर्डर 2 ने पहले हफ्ते 224.25 करोड़ की कमाई की है।

बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है। वहीं, रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 का आज यानी 30 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर पहला दिन था। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। वहीं, बॉर्डर 2 की आठवें दिन की कमाई में भी गिरावट देखने को मिली है। बॉर्डर 2 ने पहले हफ्ते सिर्फ 224.25 करोड़ की कमाई की है। वहीं, मर्दानी 3 पहले दिन सिंगल डिजिट में कमाई कर पाई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बॉर्डर 2 वर्सेज मर्दानी 3 sacnilk.com के मुताबिक, सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने 8वें दिन यानी आज रात 10 बजे तक 10.33 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। 7वें दिन के मुकाबले, फिल्म की कमाई में आज गिरावट आई है। बॉर्डर 2 ने 7वें दिन 11.25 करोड़ की कमाई की थी।

बॉर्डर 2 कमाई (भारत में नेट कलेक्शन) डे 1 30 करोड़ डे 2 36.5 करोड़ डे 3 54.5 करोड़ डे 4 59 करोड़ डे 5 20 करोड़ डे 6 13 करोड़ डे 7 11.25 करोड़ डे 8 10.33 करोड़

मर्दानी 3 वर्सेज मर्दानी 1 और मर्दानी 2 मर्दानी 3 की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 3.81 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। रानी मुखर्जी की इसी फिल्म के पिछले सीक्वल के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो साल 2014 में रिलीज हुई मर्दानी ने पहले दिन 3.40 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, 2019 में आई मर्दानी 2 ने पहले दिन 3.80 करोड़ की कमाई की थी।

बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 के शोज ऑक्यूपेंसी बॉर्डर 2 के 8वें दिन के शोज ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 6.58 पर्सेंट, दोपहर के शोज में 13.24 पर्सेंट और शाम के शोज में 16.71 पर्सेंट की ऑक्यूपेंसी रही। रात के शोज का डेटा अभी सामने नहीं आया है। मर्दानी के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में 8.97 पर्सेंट, दोपहर के शोज में 14.78 पर्सेंट और शाम के शोज में ऑक्यूपेंसी 17.13 पर्सेंट रही।