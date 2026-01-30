Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMardaani 3 Box Office Prediction Rani Mukerji Film To Earn 1 To 2 Crore In First Day
Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन फिल्म कर सकती इतने करोड़ की कमाई

Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन फिल्म कर सकती इतने करोड़ की कमाई

संक्षेप:

मर्दानी, मर्दानी 2 के बाद अब रानी मुखर्जी मर्दानी 3 के साथ आ रही हैं। फिल्म के दोनों पार्ट को काफी पसंद किया गया था और अब देखते हैं कि तीसरा पार्ट क्या कमाल कर पाता है।

Jan 30, 2026 06:24 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रानी मुखर्जी, शिवानी शिवाजी राव बनकर एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है। रानी की फिल्म मर्दानी 3 शुक्रवार को रिलीज हो रही है। फिल्म के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो इसे ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कितनी हुई एडवांस टिकट बुकिंग से कमाई

सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की पहले दिन की 27 हजार टिकट बुक हुई थीं। फिल्म ने बिना ब्लॉक सीच के 80.89 लाख कलेक्ट कर लिए हैं और ब्लॉक सीट के साथ 1.94 करोड़।

पहले दिन का बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन

ट्रेड एनालिस्ट सुमित कदेल की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दानी 3 पहले दिन 1.75-2.75 करोड़ कमा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड पर 11-13 करोड़ की कमाई कर सकती है।

सुमित के मुताबिक मर्दानी 3 60-70 करोड़ कमा सकती है टोटल।

पहले दोनों पार्ट के पहले दिन की कमाई

बता दें कि मर्दानी के पहले पार्ट ने पहले दिन 3.44 करोड़ कमाए थे और वर्ल्डवाइड टोटल 56.71 करोड़ कमाए थे। वहीं मर्दानी 2 ने 3.80 करोड़ पहले दिन कमाए थे और वर्ल्डवाइड 67 करोड़।

वैसे वर्ड ऑफ माउथ का भी काफी असर पड़ता है। अगर दर्शकों को फिल्म अच्छी लगी और अच्छे रिव्यू मिले तो फिल्म आगे और अच्छी कमाई कर सकती है।

रानी होती है बॉक्स ऑफिस नंबर्स को लेकर नर्वस

बता दें कि हाल ही में जब रानी से पूछा गया कि क्या वह बॉक्स ऑफिस नंबर्स को लेकर नर्वस होती हैं तो उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा था, ‘हां मैं होती हूं क्योंकि अगर मैं नर्वस नहीं होंगी तो मुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक एक्टर के पेट में हमेशा तितलियां उड़नी चाहिए फिल्म रिलीज के दौरान क्योंकि वही आग हमारे सिस्टम को बेहतर करती है।’

रानी ने आगे कहा था, 'अगर मैंने ये सब खो दिया तो फिर पॉइंट क्या रहा? मुझे हमेशा तितलियां उड़ने जैसा फील होता है पहले दिन काम के भी। जब मैं सेट पर पहले दिन जाती हूं मैं उस किरदार को पहले दिन निभाने वाली होती हूं तो तब भी मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे काफी स्ट्रेस होता है।'

ये भी पढ़ें:मर्दानी 3 की रिलीज से पहले जानिए पिछले दोनों पार्ट की कमाई

बता दें कि रानी लास्ट मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे फिल्म में नजर आई थीं जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्टोरी काफी इमोशनल थी और अब 3 साल के बाद वह मर्दानी 3 लेकर आ रही हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
mardaani 3 rani mukerji

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।