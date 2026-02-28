मार्च में सिर्फ टॉक्सिक या धुरंधर 2 नहीं, रिलीज होंगी कुल 9 फिल्में, बना लें अपना मूवी कैलेंडर

Hindustan Hindi News
March Theater Release: मार्च 2026 सिनेप्रेमियों के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च में सिनेमाघरों में नौ फिल्में रिलीज होने वाली हैं।

मार्च में सिर्फ रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ नहीं, यश की ‘टॉक्सिक’ और सात अन्य फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं। मतलब पूरा महीना आपका बिजी रहने वाला है। अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना आपको पसंद है तो ये मार्च का कैलेंडर आपके बहुत काम आएगा।

हॉपर्स

रिलीज डेट - 6 मार्च

‘हॉपर्स’ एक एनिमेटेड फिल्म है। ये फिल्म 6 मार्च के दिन रिलीज होगी। इस फिल्म के शुरुआती रिव्यूज काफी अच्छे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म बहुत मजेदार है।

चरक

रिलीज डेट - 6 मार्च

‘द केरला स्टोरी’ और ‘बस्तर: द नक्सल स्टोरी’ के प्रोड्यूसर सुदीप्तो सेन की अगली फिल्म ‘चरक’ 6 मार्च के दिन रिलीज होगी। ये एक लोककथा थ्रिलर फिल्म है और अपने कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक की वजह से चर्चा में बनी हुई है।

चरक
ना जाने कौन आ गया

रिलीज डेट - 6 मार्च

‘ना जाने कौन आ गया’ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की कहानी कौशल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी उसकी पत्नी टीना के अचानक गायब होने के बाद उलझ जाती है।

किस्सा कोर्ट कचहरी का

रिलीज डेट - 13 मार्च

ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में राजेश शर्मा और बृजेंद्र काला जैसे मंझे हुए कलाकार हैं।

द ब्रेडविनर

रिलीज डेट - 13 मार्च

इस फिल्म की कहानी अफगानिस्तान की एक युवा लड़की पर केंद्रित है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए लड़के का भेष धारण कर लेती है।

धुरंधर: द रिवेंज

रिलीज डेट - 19 मार्च

आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ 19 मार्च के दिन आने वाली है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर. माधवन नजर आने वाले हैं। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम में रिलीज होगी।

धुरंधर: द रिवेंज

टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स

रिलीज डेट - 19 मार्च

‘धुरंधर: द रिवेंज’ का क्लैश ‘टॉक्सिक द फेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स’ से होने वाला है। ये भी पैन इंडिया फिल्म है। इस में यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी लीड रोल में हैं।

प्रोजेक्ट हेल मैरी

रिलीज डेट - 20 मार्च

ये साइंस-फिक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे आदमी की कहानी दिखाई गई है जिसकी याददाश्त चली जाती है और जब उसकी याददाश्त धीरे-धीरे वापस आती है तब उसे समझ आता है कि वो दुनिया की आखिरी उम्मीद है। वही साइंस की मदद से दुनिया को बचा सकता है।

द डॉग स्टार्स

रिलीज डेट - 27 मार्च

ये एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें एक पायलट की कहानी दिखाई गई है जो एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहता है जिसे एक वायरस ने खत्म कर दिया है।

