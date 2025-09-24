manoj pahwa seema pahwa love story begun from their drama picture read एक नाटक की तस्वीर से शुरू हुई थी मनोज और सीमा पाहवा की लव स्टोरी, शादी से पहले बन गई थीं बहू, Bollywood Hindi News - Hindustan
एक नाटक की तस्वीर से शुरू हुई थी मनोज और सीमा पाहवा की लव स्टोरी, शादी से पहले बन गई थीं बहू

बॉलीवुड एक्टर मनोज पाहवा और सीमा पाहवा की अनोखी लव स्टोरी की शुरुआत एक तस्वीर से शुरू हुई थी। एक नाटक की तस्वीर जिसने परिवार में भ्रम पैदा कर दिया। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 03:27 PM
फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाने वाले मनोज पाहवा और सीमा पाहवा आज इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। सीमा पाहवा को पॉपुलर सीरियल हम लोग की बड़की से लेकर बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान और रामप्रसाद की तेरहवीं जैसी फिल्मों से याद किया जाता है। वहीं मनोज पाहवा ऑफिस ऑफिस के मुसद्दीलाल भाटिया से लेकर मुल्क, जॉली एलएलबी और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों से ऑडियंस का दिल जीत चुके हैं। स्क्रीन पर गंभीर और हल्के-फुल्के दोनों ही तरह के किरदारों में जान डाल देने वाले इस स्टार कपल की असली जिंदगी की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

ऐसे शुरू हुई प्रेम कहानी

दरअसल, 80 के दशक में जब टीवी सीरियल हम लोग ने हर घर में पहचान बनाई तो उसी दौरान मनोज और सीमा दोनों थिएटर से भी जुड़े रहे। एक नाटक आधे-अधूरे की शूटिंग के दौरान खिंची एक तस्वीर से ही दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। उस तस्वीर में नाटक के हिस्से के तौर पर सीमा और मनोज अपने दो बच्चों के साथ दिखाई दे रहे थे। तस्वीर इतनी असली लगी कि मनोज पाहवा के घरवालों को लगा कि उन्होंने सच में शादी कर ली है और बच्चे भी हो गए हैं। यहां तक कि उनकी छोटी बहन वह फोटो स्कूल ले जाकर सहेलियों को दिखाने लगी कि “मेरे भईया ने बड़की से शादी कर ली है।”

झूठ सच साबित हुआ

किस्मत का खेल देखिए कि जब मनोज पाहवा के पिता का निधन हुआ और सीमा शोकसभा में पहुंचीं, तो उन्हें घर के किचन में चाय बनाते देख पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मान लिया कि सीमा इस घर की बहू बन चुकी हैं। ये खबर फैलते-फैलते सीमा के घर तक जा पहुंची और वहां भी शक की सुई घूम गई। हालांकि दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि तस्वीर और इत्तेफाक ने लोगों के बीच इतनी कहानियां गढ़ दी हैं।

दोस्ती प्यार में बदली

लेकिन इस घटना ने उनके बीच दोस्ती और फिर नजदीकियां बढ़ा दीं। धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और तीन साल तक रिलेशन में रहने के बाद मनोज और सीमा ने शादी कर ली। आज उनके दो बच्चे हैं मनुकृति और मयंक। खास बात यह है कि उनका बेटा मयंक साल 2022 में शाहिद कपूर की सौतेली बहन और पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक की बेटी सना कपूर से शादी कर चुका है।

