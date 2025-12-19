आर्यन खान की इस बात से सहमत नहीं थे मनोज पाहवा, बोले- इतना बदतमीज...

संक्षेप: मनोज पाहवा ने आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम किया है। सीरीज में मनोज के काम को काफी पसंद किया गया। उनके बोल्ड डायलॉग्स ने लोगों को हंसाया भी।

आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इसी साल रिलीज हुई जिसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। इसमें मनोज पाहवा ने भी काम किया था और अब एक्टर ने बताया कि कैसे शूट के दौरान उनके और आर्यन के बीच कुछ मुद्दों को लेकर असहमति रहती है। मनोज का कहना है कि वह शो में गाली वाले डायलॉग नहीं बोलना चाहते थे। हालांकि आर्यन ने उन्हें कहा कि पूरी स्क्रिप्ट शाहरुख खान ने पढ़कर अप्रूव की है।

क्या बोले मनोज मनोज ने खाने में क्या है शो के दौरान कहा कि मैंने बोला इतनी गाली है यार, मतलब मुझे थोड़ी सी....इतना बदतमीज आदमी। लेकिन आर्यन ने कहा सर मुझपर विश्वास करो, ये अच्छा लगेगा।

शाहरुख ने कहा ये डायलॉग जरूर रखना मनोज ने आगे कहा कि वह इस डायलॉग को बोलने में भी झिझक रहे थे- घंटे का बादशाह, लेकिन आर्यन ने मुझे मनाया। आर्यन बोला डैज ने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। आपके मुंह से गाली बड़ी अच्छी लगती है। डैड ने बोला है ये रखना जरूर।

आर्यन की डेब्यू सीरीज बता दें कि इस सीरीज के जरिए ही आर्यन ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है। सीरीज में लक्ष्य, सहर बम्बा, मनोज पाहवा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, मोना सिंह, रजत बेदी, गौतमी कपूर भी थे।