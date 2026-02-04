Hindustan Hindi News
आर्यन खान होगा अपने घर में… शाहरुख के बेटे से क्यों चिढ़ गए थे मनोज पाहवा? बोले- मिला था मन्नत में दारू पीने का बुलावा

संक्षेप:

मनोज पाहवा ने आज तक ऑडिशन नहीं दिया लेकिन आर्यन ने उनसे ये करवा लिया, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह और चिढ़ गए और बोले, आर्यन खान होगा अपने घर का। अब मनोज ने बताया है काम करने के लिए कैसे राजी हुए।

Feb 04, 2026 02:44 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर खूब देखी और पसंद की गई। इस सीरीज में मनोज पाहवा ने लक्ष्य लालवानी के अंकल का रोल किया था। वह म्यूजिशियन थे। मनोज ने अब शाहरुख खान के बेटे के साथ काम करने का अनुभव बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे वह आर्यन के ऑडिशन लेने और स्क्रिप्ट ना देने से चिढ़ गए थे। बाद में कैसे राजी हुए। साथ ही बताया कि शाहरुख सेट पर आते तो कैसा बर्ताव करते थे।

होगा आर्यन अपने घर का

मैशेबल इंडिया से रीसेंट बातचीत में मनोज पाहवा बोले, 'आर्यन ने मुझसे वो चीजें करवाईं जो मैंने पहले कभी नहीं की थीं। मैंने रोल के लिए कभी ऑडिशन नहीं दिया था। उसने मुझे बुलाया और कहा कि वह मुझसे ये करवाना चाहता है। मैंने शुरू में मना कर दिया था।' मनोज ने ऐसा करने की वजह भी बताई। बोले, 'मैंने स्क्रिप्ट मांगी लेकिन मेरे मैनेजर ने कहा कि वे शो की स्क्रिप्ट किसी को नहीं दे रहे। इस पर मैं उखड़ गया। मैं दिल्ली का हूं, मैंने कहा, मैं नहीं करूंगा फिर, होगा अपने घर का हम भी कम नहीं हैं। मैंने शाहरुख के साथ कुछ फिल्में की थीं लेकिन कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं था।'

manoj pahawa
चुपचाप दी थी स्क्रिप्ट

मनोज आगे बताते हैं कि एक हफ्ते बाद उनके मैनेजर ने बताया कि उन लोगों ने 4 अलग-अलग स्क्रिप्ट्स भेजी हैं। मनोज ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मटीरियल अच्छा लगा। इसके बाद वह टीम से मिले तो उन्होंने कहा, 'प्लीज किसी को मत बताइएगा कि हमने आपको स्क्रिप्ट दी है क्योंकि किसी दूसरे एक्टर को नहीं दी गई है। सिर्फ आपको दी क्योंकि आपने रोल करने से मना कर दिया था।'

आर्यन ने दी थी गाली देने की जिद

मनोज ने आर्यन की तारीफ भी की और बताया कैसे शाहरुख उन्हें मन्नत दारू पीने के लिए बुलाते थे। बोले, 'कभी-कभी मैं चीजों को मना करता था तो वह बोलता, 'अच्छा लगेगा सर, आपके मुंह से गाली अच्छी लगती है।' एक एक्टर के तौर पर मैं बस सजेशन दे सकता हूं, फाइनल कॉल डायरेक्टर का होता है।' मनोज ने बताया कि शाहरुख भी अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए सेट्स पर आते थे। मनोज बोले, 'शाहरुख सेट्स पर बहुत विनम्र रहते थे। वह अक्सर बोलते, 'मन्नत आइए, दारू पीते हैं।'' मनोज ने बताया कि उन्हें सेट पर बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया गया। अच्छे पैसे और सम्मान मिला। जैसा शो बना उसे देखकर बहुत खुश हुए।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव

काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग

B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग


