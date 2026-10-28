‘रामायण’ के गानों पर भड़के मनोज मुंतशिर; बोले- आदिपुरुष खराब फिल्म थी, संवाद और भी खराब थे, लेकिन…
Ramayana vs Adipurush: ‘रामायण’ के गानों की आलोचना पर मनोज मुंतशिर भड़क गए। उन्होंने ‘आदिपुरुष’ के गीतों का बचाव करते हुए नई फिल्म के गानों पर तंज कसा।
‘रामायण’ के गानों की तुलना प्रभास की फिल्म ‘आदिपुरुष’ के गानों से हो रही है। इसी बीच ‘आदिपुरुष’ के डायलॉग और गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने ‘रामायण’ के गानों पर तंज कसा है। दरअसल, ‘मंगल रंग’ गाने की आलोचना को लेकर छपी एक रिपोर्ट में मनोज मुंतशिर का जिक्र किया गया था। इस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि काश ‘रामायण’ के गीतों में भी उनके जैसा काम दोहराया जाता।
क्या है पूरा मामला?
'मंगल रंग' गाने की आलोचना पर आई एक रिपोर्ट में लिखा गया, ‘मनोज मुंतशिर वाला कारनामा दोहराया जा रहा है?’ इस पर मनोज मुंतशिर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘मनोज मुंतशिर वाला कारनामा? बड़ी जाहिलों जैसी बात की है देश के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ने। मेरे भाई काश ‘रामायण’ के गीतों में मेरा वाला कारनामा दोहराया जाता।
जो गलती मुझसे हुई, मैंने उसके लिए क्षमा मांगी - मनोज मुंतशिर
उन्होंने आगे कहा, 'आदिपुरुष बहुत खराब फिल्म थी, संवाद और भी खराब थे, लेकिन गीत तो देश का बच्चा-बच्चा गाता है। कभी जाइए श्री अयोध्या पूरी, गली-गली में आदिपुरुष के ही गीत बज रहे होते हैं। जो गलती मुझसे हुई, मैंने उसके लिए अनगिनत बार रामभक्तों से क्षमा मांगी और क्षमा मिली भी, लेकिन गीतों को चैलेंज मत करिए। उनमें श्रद्धा, समर्पण और कवित्त की कोइ कमी नहीं थी।
‘लोग जानते हैं कौन कितने पानी में है’ - मनोज
इसके बाद मनोज मुंतशिर ने ‘रामायण’ को आड़े हाथ लिया और कहा, ‘न मैंने राम के लिए नर्सरी राइम्स लिखी न कव्वालियां। आगे लोग समझदार हैं, जानते हैं कौन कितने पानी में है। जय श्री राम।’
‘आदिपुरुष’ के बारे में
2023 में रिलीज हुई ‘आदिपुरुष’ की आलोचकों ने कड़ी आलोचना की और दर्शकों ने भी इसे पसंद नहीं किया, जिसके चलते यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में प्रभास भगवान राम के रूप में, कृति सेनन सीता के रूप में और सैफ अली खान रावण के रूप में नजर आए थे। 550 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी यह फिल्म शुरुआत में तो अच्छी चली, लेकिन निगेटिव रिव्यू के कारण इसे नुकसान उठाना पड़ा। फिल्म अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाई और 200 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में रही।
‘रामायण’ के बारे में
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी ‘रामायण’ दो पार्ट्स में आएगी। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में, यश रावण की भूमिका में और साई पल्लवी सीता की भूमिका में नजर आएंगे। इसका पहला भाग दिवाली से ठीक पहले, 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होगा। दूसरा भाग 2027 में दिवाली के आसपास आने की उम्मीद है।
‘रामायण’ vs ‘आदिपुरुष’ एडवांस बुकिंग
एडवांस बुकिंग के आंकड़ों की बात करें तो 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक ‘रामायण’ ने 14.84 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था और इसके 2.83 लाख टिकट बिक चुके थे। वहीं, Sacnilk के मुताबिक, ‘आदिपुरुष’ ने रिलीज से पहले सभी भाषाओं में पैन-इंडिया एडवांस बुकिंग में करीब 26.39 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था और लगभग 10.74 लाख टिकट्स बुक हुए थे।
मतलब, एडवांस बुकिंग के ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ‘रामायण’ फिलहाल ‘आदिपुरुष’ से पीछे है। हालांकि, ‘रामायण’ की रिलीज में अभी समय है और आगे इसकी बुकिंग में बढ़ोतरी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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